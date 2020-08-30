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В Харькове националисты вышли на митинг с требованием отпустить напавших на автобус

30 августа 2020, 08:35  •  199 • Украина

В Харькове протестующие собрались у здания Киевского районного суда, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе «Киев-Харьков». Об этом в субботу, 29 августа, сообщило «Общественное»

Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.
По данному делу полиция задержала 14 подозреваемых.

«В Киевский райсуд Харькова, где 29 августа должны выбрать меры задержанным после стрельбы на трассе под Харьковом, пришли несколько десятков человек. Вокруг суда — усиленные меры безопасности. В поддержку протестующих пришли представители организаций "Нацкорпус", "Фрайкора", "Правого сектора"*. Они держат плакаты "Свободу патриотам" и флаги своих организаций», — сообщает издание.

Протестующие требуют освобождения подозреваемых. Отмечается, что за порядком на месте следят правоохранители.

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