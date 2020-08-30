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В Харькове националисты вышли на митинг с требованием отпустить напавших на автобус
30 августа 2020, 08:35 • 199 • Украина
В Харькове протестующие собрались у здания Киевского районного суда, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе «Киев-Харьков». Об этом в субботу, 29 августа, сообщило «Общественное»
Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.
«В Киевский райсуд Харькова, где 29 августа должны выбрать меры задержанным после стрельбы на трассе под Харьковом, пришли несколько десятков человек. Вокруг суда — усиленные меры безопасности. В поддержку протестующих пришли представители организаций "Нацкорпус", "Фрайкора", "Правого сектора"*. Они держат плакаты "Свободу патриотам" и флаги своих организаций», — сообщает издание.
Протестующие требуют освобождения подозреваемых. Отмечается, что за порядком на месте следят правоохранители.
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