В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

Представители националистических организаций, выступающие в Харькове, снесли бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает «112 Украина».

«Ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине», — заявил один из участников протестного мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение села Межирича Павлоградского района в годы Великой Отечественной войны.