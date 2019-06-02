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В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
02 июня 2019, 17:09 • 7 • Украина
Представители националистических организаций, выступающие в Харькове, снесли бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает «112 Украина».
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«Ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине», — заявил один из участников протестного мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение села Межирича Павлоградского района в годы Великой Отечественной войны.
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