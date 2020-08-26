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В Харькове националисты напали на офис ОПЗЖ

26 августа 2020, 18:25  •  105 • Украина

Бандеровские «патриоты» продолжают атаковать оппозиционные силы на Украине. Совершено очередное нападение на офис «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

Нападение произошло в Харькове. Об атаке на офис сообщил глава харьковской ячейки ОПЗЖ Андрей Лесик.

Сообщение об этом политик сделал в социальной сети, приложив фото вандализма «патриотов». Они поглумились на символикой партии и повредили ее баннер, оставив в качестве своеобразной подписи свои наклейки. Нападение произведено буквально на второй день после открытия приемной.

«Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершенно нападение на общественную приемную городской организации «Оппозиционной платформы- За жизнь» и общественную приемную депутата Харьковского городского совета Лесика Андрея по адресу Полтавский шлях, 22. По этому адресу только вчера был открыт офис», - сообщил Лесик.

«Откровенный террор в отношении ОПЗЖ продолжается», - добавил он.

«Я надеюсь, после серии нападений на общественные приемные ОПЗЖ даже сомневающиеся поймут, за кого нужно голосовать на местных выборах, чтобы не отдать наши города на поругание этим мерзавцам», - заявили в комментариях у Лесика возмущенные блогеры.

«Подонки, это понятно. Но их опекают, а не наказывают - вот, что возмутительно», - отмечают в комментариях.

«Пока все приемные не будут оснащены станковыми пулеметами, эта хрень будет продолжаться», - считают сторонники партии.


Напомним, что украинские националисты систематически атакуют представителей оппозиционных сил, нападают на них и на представительства партии в регионах. Так, в Киеве они пытались взорвать офис одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Затем националисты бросили гранату в полтавский офис ОПЗЖ. Перед этим было совершено нападение на представительство партии в Краматорске. Также националисты требуют от власти запретить ОПЗЖ и Партию Шария, называя их «кремлёвскими агентами» и «5-й колонной». ОПЗЖ ранее выступила с обращением к властям, в котором потребовала прекратить репрессии и преследования оппозиционных сил в стране.

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