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В Харькове мужчина с кастрюлей на голове крушил McDonald's

28 июня 2021, 23:40  •  40 • Украина

В Харькове поздно ночью мужчина, вооружившись газовым баллончиком и надев кастрюлю на голову, устроил погром в McDonald's, который расположен в ТРЦ «Французский бульвар» на улице Академика Павлова.

Видео инцидента обнародовано в соцсетях.

На кадрах неизвестный мужчина в неадекватном состоянии крушит летнюю площадку кафе и переворачивает столы на ней.

По информации харьковских СМИ, перед тем, как крушить имущество заведения питания, мужчина успел залить газовым баллончиком автомобиль клиентов.

Полиция неадекватного мужчину таки задержала. Во время задержание он неистово кричал.

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