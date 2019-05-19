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В Харькове из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин

19 мая 2019, 11:54  •  113 • Украина
В Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города, в результате взрыва погибли двое мужчин. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
 
РИА Новости
 

«Предварительно установлено, что на месте происшествия произошёл взрыв гранаты. От полученных травм погибли мужчины в возрасте 36 и 38 лет. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища», — отметили в ведомстве.

Вопрос о квалификации инцидента по уголовному кодексу решается.

Ранее на Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

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