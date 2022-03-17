В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением

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Харьков по-прежнему гремит. Ночь на 16 марта прошла под раскаты РСЗО и бомбёжку. Прилёты от «Градов» слышали жители Салтовки (север и восток), центра (Сумская-Петровского/Ярослава Мудрого), района Гольдберговской церкви, Новых домов, Павлово поле и Алексеевки, а также Пятихатки. Утро также началось с канонады.Причем, на окраинах харьковчане слышат ствольную артиллерию и стрелковое оружие, а во внутренних районах — залпы РСЗО.В то же время, как подчеркивают харьковчане в соцсетях, в городе нет российских военнослужащих, город не в окружении. Палят ВСУ из одного района по другому: Немышля по Салтовке, Алексеевка по центру и Полям, Пятихатки по Салтовке и Жуковского, Салтовка по ХТЗ, Московскому проспекту. Одним словом пинг понг.Результаты «прилетов» — разрушение жилых домов.Удары с российской стороны точечные, как например этой ночью по парку Победы на Салтовке, в котором расположился очередной штаб теробороны и склад с боеприпасами.Накануне, Telegram-канал «Харьков Z» обнародовал документы харьковского СБУ, которые попали в распоряжение авторов ТГ-канала.Согласно документу, Киевское СБУ поставило задачу харьковскому облуправлению сорвать попытку госпереворота, которую экс-министр МВД Арсен Аваков хотел провернуть с помощью харьковского «Нацкорпуса», на что выделил средства и якобы приказал перебросить в Киев личный состав и вооружение из тайников. В окружении Зеленского, узнав о готовящемся Аваковым госперевороте, поручили СБУ заменить в харьковском «Нацкорпусе» командиров всех звеньев на своих агентов и оставить всех боевиков в Харькове.«Из харьковского СБУ. Подлинный. В нём киевский офис ставит задачу Харьковскому УСБУ по-максимуму сменить руководство всех звеньев в харьковском Нацкорпусе на своих агентов. Цель: снизить влияние Авакова на них и оставить максимум боевиков в Харькове перед грядущей спецоперацией ВС РФ.Зачем? Аваков готовит вооружённый захват власти. И уже договорился с Нацкорпусом о переводе основной массы боевиков и припасённого в Харькове вооружения в Киев. И о защите своих предприятий», — следует из документа.Как подчеркнули авторы Telegram-канала:«Теперь становится понятной медиа-активность Арсена Авакова в течение последнего месяца и даже история с его смертью и «воскрешением» — он просто создавал необходимый фон и имидж для «возвращения». Также понятен и приезд Борисыча в Харьков на днях — для «разборок». Деньги ведь уплачены. Аваков недооценил Зе-окружение, которому очень не хочется терять власть. И они оставили аваковских боевиков в Харькове, где их гарантированно утилизируют: или Армия России, или, ещё раньше, свои же «побратымы»».Учитывая, что на протяжении последних нескольких дней и ночей в Харькове всё чаще слышны автоматные перестрелки и лёгкие миномёты, и это не российские разведгруппы, как об этом твердит украинская пропаганда, вероятнее всего, в городе идёт выяснение отношений между фашистами.«Расчёт простой: чем больше аваковских фашистов останется в Харькове и поляжет в боях с русскими — тем меньше власти и шансов на успех будет у Авакова. Срок исполнения, указанный в письме – 15 марта.И у них получилось! Не помог даже приезд Авакова в Харьков на прошлой неделе. Даже наоборот: нацкорпус раскололся и теперь выясняет отношения: кто «за» Арсена, а кто «против». Вот и воюют между собой, дополнительно сокращая своё поголовье», — отмечают харьковские антифашисты.