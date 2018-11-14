Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии
К границе США и Мексики подошла первая группа «каравана мигрантов»: счет пока ид...
Вся Европа шла за Гитлером в «крестовый поход» против большевизма: трактовка ист...
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
Главная / В мире

В ХАМАС сочли собственной победой отставку главы Минобороны Израиля

14 ноября 2018, 18:24  •  35 • В мире
Движение ХАМАС заявило, что считает отставку главы Минобороны Израиля Авигдора Либермана признанием его поражения. По мнению палестинцев, это также признак неспособности еврейского политика противодействовать сопротивлению Палестины.
«Это политическая победа сектора Газа», - цитирует представителя движения издание Daily Sabah.
До этого Либерман сказал, что покидает пост главы Минобороны в связи с ранее объявленным перемирием.
Произошедшее вчера урегулирование с ХАМАС является "капитуляцией перед террористами", заявил Либерман. По его словам, Израиль дорогой ценой покупает затишье сегодня, что обернется ущербом для безопасности страны в перспективе.
Либерман заявил также, что принял решил уйти в отставку из-за серьезных разногласий с премьером Биньямином Нетаньяху в последние недели. По его словам, трения с главой израильского кабмина у него произошли по различным вопросам безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

35
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 19:24
Перемены без перемен: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о Германии после Меркель
14 ноября 2018, 18:24
В ХАМАС сочли собственной победой отставку главы Минобороны Израиля
14 ноября 2018, 11:54
Британский депутат не захотела платить штраф за превышение скорости, свалив вину на русских

13 ноября 2018, 22:39
«Кавалерийский наскок»: Трамп связал идею о создании общеевропейской армии с низкими рейтингами Макрона
13 ноября 2018, 19:39
Иран остался без SWIFT и евроинвестиций, но Россия поможет
14 ноября 2018, 02:09
Рихтуют последние детали: Великобритания согласовала с ЕС техническое соглашение о Brexit
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного у...
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Ир...
14 ноября 2018, 05:24
Иск CNN к Трампу будет полезен для российских журналистов - Захарова
14 ноября 2018, 02:09
Израиль сделал свое дело, Израиль может уйти. Из Газы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 18:54
Путин одним словом описал разговор с Трампом
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
13 ноября 2018, 13:09
Россия и Турция снова на грани столкновения
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингушетии и соседней с ней Чечне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.