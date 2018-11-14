В ХАМАС сочли собственной победой отставку главы Минобороны Израиля

Движение ХАМАС заявило, что считает отставку главы Минобороны Израиля Авигдора Либермана признанием его поражения. По мнению палестинцев, это также признак неспособности еврейского политика противодействовать сопротивлению Палестины.

«Это политическая победа сектора Газа», - цитирует представителя движения издание Daily Sabah.

До этого Либерман сказал, что покидает пост главы Минобороны в связи с ранее объявленным перемирием.

Произошедшее вчера урегулирование с ХАМАС является "капитуляцией перед террористами", заявил Либерман. По его словам, Израиль дорогой ценой покупает затишье сегодня, что обернется ущербом для безопасности страны в перспективе.

Либерман заявил также, что принял решил уйти в отставку из-за серьезных разногласий с премьером Биньямином Нетаньяху в последние недели. По его словам, трения с главой израильского кабмина у него произошли по различным вопросам безопасности.