В Хакасии назвали заслуженной 300-процентную премию поработавшей 2 недели чиновницы

Власти Республики Хакасии прокомментировали выдачу премии в размере 300% от месячного оклада вице-губернатору региона Юлии Исмагиловой. Несмотря на то, что на момент присуждения премии та работала на своем посту всего две недели, в пресс-службе главы Республики Хакасии считают, что Исмагилова получила данное вознаграждение вполне заслужено.

Госпожа Исмагилова вступила в свою должность заместителя главы региона и его постоянного представителя 12 декабря 2018 года. Уже 26 декабря ей была присуждена премия в размере трех месячных докладов.

После того, как об этом награждении стало известно в СМИ, многие обрушились на недавно избранного главу региона Валентина Коновалова с критикой.

В пресс-службе руководителя Республики Хакасии этот эпизод прокомментировали следующим образом: "За время работы Юлия Вячеславовна организовала и провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве".

К этому было добавлено, что она провела проверку постоянного представительства Республики Хакасии в Санкт-Петербурге. Вскоре данный орган, впрочем, должен быть ликвидирован. В любом случае, в результате 2-недельной работы Исмагиловой ей был подготовлен массивный отчет, который, по мнению региональных властей, и оправдывал присуждение премии.