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В Хакасии назвали заслуженной 300-процентную премию поработавшей 2 недели чиновницы
16 января 2019, 14:54 • 153 • Политика
Власти Республики Хакасии прокомментировали выдачу премии в размере 300% от месячного оклада вице-губернатору региона Юлии Исмагиловой. Несмотря на то, что на момент присуждения премии та работала на своем посту всего две недели, в пресс-службе главы Республики Хакасии считают, что Исмагилова получила данное вознаграждение вполне заслужено.
Госпожа Исмагилова вступила в свою должность заместителя главы региона и его постоянного представителя 12 декабря 2018 года. Уже 26 декабря ей была присуждена премия в размере трех месячных докладов.
После того, как об этом награждении стало известно в СМИ, многие обрушились на недавно избранного главу региона Валентина Коновалова с критикой.
В пресс-службе руководителя Республики Хакасии этот эпизод прокомментировали следующим образом: "За время работы Юлия Вячеславовна организовала и провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве".
К этому было добавлено, что она провела проверку постоянного представительства Республики Хакасии в Санкт-Петербурге. Вскоре данный орган, впрочем, должен быть ликвидирован. В любом случае, в результате 2-недельной работы Исмагиловой ей был подготовлен массивный отчет, который, по мнению региональных властей, и оправдывал присуждение премии.
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