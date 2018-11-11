В Хакасии на выборах с единственным кандидатом спрогнозировали высокую явку

Во втором туре выборов главы Хакасии, в котором принимает участие единственный кандидат Валентин Коновалов, досрочно проголосовали почти 44% избирателей, региональный избирком ожидает высокую явку.

Ранее три кандидата на пост губернатора, в том числе ранее возглавлявший регион Виктор Зимин, отказались от участия в выборах. Единственным кандидатом стал коммунист Валентин Коновалов. Для победы ему нужно набрать 50% голосов избирателей плюс один голос.

Досрочное голосование в отдаленных населенных пунктах Хакасии было организовано 9 и 10 ноября, рассказал журналистам глава регионального избиркома Александр Чуманин. Там проголосовали 43,88% избирателей.

По мнению Чуманина, несмотря на тенденцию последних лет на снижение явки, на этих выборах от избирателей можно ждать высокой активности. На 10 утра по местному времени проголосовали уже 3,8% избирателей.

Всего голосование проходит на 388 избирательных участках. В списки включены 381,6 тысячи избирателей. Избирком уже получил 36 сообщений о нарушениях, десять из которых подтвердились.