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В Хабаровске люди на площади сразу же потребовали от Михаила Дегтярева выйти к ним
21 июля 2020, 14:25 • 49 • В России
Появление Дегтярева для митингующих в Хабаровске - происшествие в первую очередь ироническое. Теперь весь Хабаровск смакует биографию врио губернатора, особенно три ее страницы:
1. Дегтярев второй раз в жизни приехал в Хабаровск.
2. Он никогда ничем не управлял, не считая комитета в Госдуме (тут любят говорить категорично - "не работал").
3. Сказал как-то в интервью, что, когда заменил на холодильнике магнитик доллара на рубль и повесил ещё и крест, продукты перестали портиться.
Митинг в Хабаровске: «Выходи, Дегтярёв!».Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осваивается в кабинете своего предшественника - Сергея Фургала. А тем временем напротив хабаровского «Белого дома» проходит митинг. С места событий передаёт собкор «КП» Владимир Ворсобин
Митинг хабаровчан в день приезда Дегтярева привычно подошёл к зданию правительства и попросил врио губернатора выйти (он пока еще не показался даже местным журналистам - запланированный брифинг был отменён).
Не дождавшись выхода губернатора, площадь покричала и привычно стала проезжей частью. Пошла на ежевечерний городской обход.Фото: Владимир ВОРСОБИН
Не дождавшись выхода губернатора, площадь покричала и привычно стала проезжей частью. Пошла на ежевечерний городской обход.
«Ничего не изменилось с приходом Дегтярева».
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