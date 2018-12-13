В Хабаровске должен появиться памятник фашисту Бандере, заявили в Киеве

В Киеве считают "прихватизацией украинской истории" переименование псковского аэропорта в честь княгини Ольги. Теперь, настаивает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в Хабаровске должен появиться памятник фашисту Степану Бандере как еще одному персонажу из истории Украины.

Вслед за памятником св. равноапостольному князю Владимиру Крестителю в Москве и псковским аэропортом имени св. равноапостольной княгини Ольги в России должны появиться и другие памятники деятелям украинской истории, например, памятник фашисту Степану Бандере в Хабаровске, настаивает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его мнению, увековечивая память выдающихся деятелей истории Руси, в Москве рассчитывают усилить "прихватизацию украинской истории". "Не вижу в этом ничего крамольного", - снисходительно высказался Вятрович в эфире украинского Пятого канала.

Мнение по поводу памятника Бандере украинский эксперт озвучил, комментируя принятый Верховной Радой закон о присвоении членам признанных в России экстремистскими и запрещенных ОУН-УПА статуса ветеранов боевых действий.

Героизация украинских националистов и, в том числе их лидера Степана Бандеры вызывает резкую критику со стороны общественности как в Киеве, так и в Москве, и в Европе. Это связано с тем, что бойцы ОУН-УПА тесно сотрудничали с нацистами и участвовали в массовых убийствах, например, Волынской резне 1943 года, в которой погибли до 100 тысяч поляков.