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В КГБ Белоруссии рассказали о готовящейся протестной волне

11 февраля 2021, 13:25  •  173 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти при этом считают пик антигосударственных выступлений пройденным этапом
Внутригосударственная ситуация в Белоруссии стабилизировалась. Протестный пик в республики является пройденным этапом, заявил глава КГБ Иван Тертель сегодня, 11 января.
По словам руководителя силового ведомства, протестные проявления в стране в настоящее время сведены к минимуму. Тем не менее, внешние обстоятельства вызывают у правоохранительных органов ряд опасений.
Так, зарубежные центры, спонсируемые за счет различных фондов и западных организаций, продолжают функционировать. На сегодняшний день наблюдается радикализация попыток возобновления протестных выступлений из зарубежных стран.
"Но мы оцениваем, что они не приведут к тем результатам, к которым они стремятся", – заявил глава КГБ республики в беседе с представителями СМИ.
Тертель сообщил, что уже весной текущего года внешние силы намерены возобновить протестные выступления в Белоруссии. Однако спецслужбы республики оценивают ситуацию как стабильную. В настоящее время для возобновления активности со стороны противников государственной власти отсутствуют предпосылки, передает РИА "Новости".
Ранее глава республики Александр Лукашенко заявил, что для предотвращения развития военного конфликта, в которую страну могут втянуть, властям необходимо уделять внимание развитию молодежи. В противном случае, считает президент, государству не миновать "войнушки".

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