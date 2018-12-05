«В кепке и пальто»: Мадуро прибыл в Москву говорить о стратегическом партнерстве с Путиным

Президент Венесуэлы прибыл с официальным визитом в Москву. Несмотря на знаменитые российские морозы и ненастную погоду, Николас Мадуро одет всего лишь в «легкое пальто и кепку», как обратили внимание встречающие и журналисты. Сообщается, что переговоры между Путиным и Мадуро будут нацелены на укрепление и развитие отношений, а также на стратегическое партнерство.

По красной ковровой дорожке по трапу спускается лидер боливарианской республики. Это уже не первый визит венесуэльского лидера в столицу. Предыдущий состоялся в октябре прошлого года.

Тогда Николас Мадуро пообщался с российским президентом Владимиром Путиным во время Энергетической недели. Тогда разговоры крутились вокруг вариант ов погашения долга Венесуэлы перед Москвой. Сейчас основной акцент - на стратегическое партнерство.

Несмотря на холода и морозы, Мадуро демонстрирует необыкновенную морозостойкость - он прибыл в столицу в одной легкой кепке и пальто. Журналисты не могли не отметить этот факт, учитывая погодные условия. Но президент Венесуэлы жарко улыбается и пожимает руки встречающим: мол, не переживайте.

Ранее, напомним, сообщалось, что переговоры между Путиным и Мадуро будут нацелены на укрепление и развитие отношений, а также на стратегическо е партнерств о .

Видео: Allrightsreserved