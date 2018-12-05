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«В кепке и пальто»: Мадуро прибыл в Москву говорить о стратегическом партнерстве с Путиным
05 декабря 2018, 11:39 • 176 • Политика
Президент Венесуэлы прибыл с официальным визитом в Москву. Несмотря на знаменитые российские морозы и ненастную погоду, Николас Мадуро одет всего лишь в «легкое пальто и кепку», как обратили внимание встречающие и журналисты. Сообщается, что переговоры между Путиным и Мадуро будут нацелены на укрепление и развитие отношений, а также на стратегическое партнерство.
По красной ковровой дорожке по трапу спускается лидер боливарианской республики. Это уже не первый визит венесуэльского лидера в столицу. Предыдущий состоялся в октябре прошлого года.
Тогда Николас Мадуро пообщался с российским президентом Владимиром Путиным во время Энергетической недели. Тогда разговоры крутились вокруг вариантов погашения долга Венесуэлы перед Москвой. Сейчас основной акцент - на стратегическое партнерство.
Несмотря на холода и морозы, Мадуро демонстрирует необыкновенную морозостойкость - он прибыл в столицу в одной легкой кепке и пальто. Журналисты не могли не отметить этот факт, учитывая погодные условия. Но президент Венесуэлы жарко улыбается и пожимает руки встречающим: мол, не переживайте.
Ранее, напомним, сообщалось, что переговоры между Путиным и Мадуро будут нацелены на укрепление и развитие отношений, а также на стратегическое партнерство.
Видео: Allrightsreserved
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