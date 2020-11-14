«В каждом штате своя система»: к чему может привести борьба Трампа за пересчёт голосов на президентских выборах в США

Апелляционный суд штата Пенсильвания удовлетворил иск действующего президента США Дональда Трампа относительно подсчёта бюллетеней, поданных людьми, которые не смогли предоставить необходимые для подтверждения личности документы до 9 ноября. В судебном постановлении говорится, что «окружным избирательным комиссиям запрещается вести подсчёт» таких голосов. По данным СМИ, в Филадельфии более 2 тыс. почтовых бюллетеней рискуют быть признаны недействительными. Эксперты считают, что Трамп одержал юридическую победу. Однако аналитики подчёркивают, что для переизбрания действующему главе государства необходимо выиграть не одно такое судебное разбирательство.

Апелляционный суд штата Пенсильвания удовлетворил иск действующего президента США Дональда Трампа, связанный с подсчётом бюллетеней, поданных людьми, которые не смогли предоставить необходимые для подтверждения личности документы.

«Таким образом, настоящим суд постановляет, что ответчикам — окружным избирательным комиссиям — запрещается вести подсчёт голосов по каким бы то ни было бюллетеням, отделённым (от общей массы. — RT) в соответствии с п. 1 постановления данного суда от 5 ноября 2020 года о наложении специального судебного запрета», — говорится в постановлении суда.

По закону избиратели должны были предъявить удостоверяющие личность документы до 9 ноября, однако секретарь штата Кэти Буквар продлила срок их предоставления до 12 ноября. В суде постановили, что чиновница не имела на это полномочий.

Между тем в крупнейшем округе штата Пенсильвания, Филадельфии, избирательные органы сообщили, что 2,1 тыс. почтовых бюллетеней рискуют быть признаны недействительными, поскольку избиратели не предъявили подтверждающие личность документы или предоставленные данные не совпали с информацией из списков избирателей. Об этом сообщает газета The Philadelphia Inquirer.

Ранее, 10 ноября, в штабе Трампа заявили о подаче иска, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте в штате Пенсильвания. Иски, связанные с предполагаемыми нарушениями во время выборов, были поданы командой президента также в Мичигане, Джорджии и Неваде.

Напомним, Дональд Трамп отказывается признавать победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в США, о которой сообщают американские СМИ и сам представитель Демпартии. Как отметил глава Белого дома в своём официальном заявлении, «законно отданные голоса решают, кто станет президентом, а не новостные организации».

Вместо передачи власти действующий американский лидер объявил, что будет в судебном порядке бороться за то, чтобы президентом стал «законный победитель». Он также отметил, что не успокоится, «пока для американских граждан не будет осуществлён честный подсчёт голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия».

Президент США Дональд Трамп

© Carlos Barria/Reuters

Напомним, официальные результаты президентских выборов в США будут объявлены только после 14 декабря, когда за кандидатов на пост главы государства проголосует коллегия выборщиков, исходя из результатов всенародного голосования. Однако федеральных законов, которые обязывали бы выборщиков отдавать свои голоса за победителя в штате, который они представляют, не существует.

Борьба за честные выборы

В свою очередь, Трамп заявил 13 ноября, что после пересчёта голосов в ряде штатов именно он выйдет победителем из президентской гонки.

«Те штаты, где результаты голосования пересматриваются, следует сразу же занести в колонку «Победа Трампа». Байден не победил, а проиграл с большим отставанием!» — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

These states in question should immediately be put in the Trump Win column. Biden did not win, he lost by a lot! pic.twitter.com/ywiw6sPicIhttps://t.co/C1g9LZpMah — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020

Кроме того, накануне со ссылкой на телеканал One America News Трамп сообщил, что «система голосования Dominion удалила 2,7 млн голосов», отданных за него избирателями.

«Анализ данных показывает, что 221 тыс. голосов в Пенсильвании перешла от президента Трампа к Байдену. 941 тыс. голосов за Трампа была удалена. В штатах, где используется система голосования Dominion, 435 тыс. голосов за Трампа отдали Байдену», — написал глава Белого дома в своём Twitter.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion@OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

При этом, по его словам, «никто не хочет сообщать» о недопущении наблюдателей-республиканцев «ни на выборы, ни на подсчёт голосов» в штатах Пенсильвания и Мичиган.

«Из-за этого были учтены сотни тысяч голосов, которые нельзя было учитывать. Таким образом, я с лёгкостью выигрываю в обоих штатах», — написал действующий глава Белого дома.

Nobody wants to report that Pennsylvania and Michigan didn’t allow our Poll Watchers and/or Vote Observers to Watch or Observe. This is responsible for hundreds of thousands of votes that should not be allowed to count. Therefore, I easily win both states. Report the News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Как считает Трамп, он сумел набрать 72 млн голосов — «больше, чем любой действующий президент в истории США».

В свою очередь, секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер 11 ноября заявил о том, что во всех округах штата все бюллетени будут пересчитаны вручную. По его словам, избиратели «заслуживают того, чтобы результаты выборов были точными и надёжными».

Как сообщают американские СМИ, на сегодняшний день Байден опережает Трампа в Джорджии более чем на 14 тыс. голосов. Между тем общее число проголосовавших в этом штате — около 5 млн человек.

Сотрудники избирательных комиссий подсчитывают бюллетени в США, 11 ноября 2020 года

© Ricardo Arduengo

В то же время в совместном заявлении членов исполкома правительственного координационного совета по избирательной инфраструктуре США и отраслевого координационного совета по избирательной инфраструктуре страны говорится, что прошедшие в Соединённых Штатах президентские выборы «были самыми безопасными в американской истории».

«Нет никаких свидетельств того, что какая-либо из систем голосования удаляла, теряла, изменяла голоса или что её безопасность каким-либо образом была скомпрометирована», — отмечается в заявлении.

Сообщается также о появлении «множества необоснованных утверждений» и о существовании «возможностей для распространения дезинформации о процессе выборов» в США.

«Можем заверить вас, что мы полностью уверены в безопасности и честности наших выборов, и вы тоже должны быть в этом уверены», — говорится в заявлении.

«Сделать практически невозможное»

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, удовлетворение иска Трампа апелляционным судом штата Пенсильвания «может рассматриваться в определённой степени как победа главы Белого дома».

«Но эту победу нельзя назвать крупной, поскольку речь идёт о сравнительно небольшом количестве голосов, которые у Байдена могут вычесть после пересчёта. Дело в том, что кандидат от демократов обходит Трампа в Пенсильвании на десятки тысяч голосов. Но о том, что нарушения имели такие масштабы, речи пока не идёт», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Рогулёва, теоретически Трамп может победить, если все его иски удовлетворит суд.

«Однако для этого как минимум в четырёх штатах результаты должны быть пересмотрены таким образом, чтобы там победил Трамп. Но этого добиться практически нереально. В каком-то одном штате, возможно, он и победит», — полагает аналитик.

При этом Рогулёв считает, что нарушения во время выборов действительно были.

«Но касаются ли данные нарушения сотен тысяч голосов — это большой вопрос. Теоретически какие-то результаты могут быть пересмотрены, но практически это вряд ли сможет обеспечить Трампу победу во всех четырёх штатах. В противном случае ему просто не хватит голосов выборщиков», — уточнил эксперт.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин также считает, что «Трамп одержал юридическую победу, которая теоретически, в совокупности с другими успешными судебными делами, может привести к его переизбранию на пост главы Белого дома».

«Однако для этого Трампу и его команде придётся сделать практически невозможное. Ведь в каждом американском штате своя избирательная система. Если принято такое судебное решение в штате Пенсильвания, оно не является прецедентом для других штатов. Вот почему Трамп вынужден во всех этих спорных штатах подавать отдельные судебные иски», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Сторонники президента США Дональда Трампа и сторонники кандидата от демократов Джо Байдена у здания Капитолия, 7 ноября 2020

© Leah Millis/Reuters

По словам Домрина, у Трампа есть фактически месяц на то, чтобы судебная система в разных штатах приняла его сторону и произошёл пересчёт голосов.

«Ему надо успеть принять соответствующие меры до 14 декабря (в этот день коллегия выборщиков должна окончательно закрепить голосование в разных штатах). Но технически сделать это штабу Трампа будет крайне сложно», — отметил эксперт.

При этом Домрин обратил внимание на то, что «попыткам Трампа спасти ситуацию и доказать фальсификации и нарушения во время выборов активно противостоят его оппоненты».

«Члены исполкома правительственного координационного совета по избирательной инфраструктуре США и отраслевого координационного совета по избирательной инфраструктуре страны утверждают, что нарушений не было. Но штаб Трампа приводит ряд подтверждений. Вот только, кажется, никто и не собирается их рассматривать. Создаётся впечатление, что «вашингтонское болото», причём в самом широком смысле, включая структуры, подобные совету по избирательной инфраструктуре США, саботирует инициативы Трампа проверить честность выборов. И это крайне прискорбно. Трамп, как несистемный президент, фактически выдавливается из политики», — заключил эксперт.