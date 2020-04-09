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В Казахстане выделили 1 триллион тенге на модернизацию страны

09 апреля 2020, 12:00  •  82 • В России

Обращаясь к нации в последний день марта, президент Касым-Жомарт Токаев сказал: «Государство поможет всем, и мы при поддержке общества обязательно победим в этой войне». Ключевое слово здесь – «война». Когда грохочут орудия, то «невидимая рука рынка» - сомнительный помощник в решении хозяйственных задач. То же самое относится к масштабным природным катаклизмам и массовым эпидемиям, требующим от государства прямого вмешательства в экономику. Оценивая политику властей Казахстана в этот тревожный период, аналитики наперебой сравнивают её с «Новым курсом» Франклина Делано Рузвельта, позволившего Америке 1930-х годов не утонуть в водовороте Великой депрессии.

Фото с сайта www.government.kz

Коронавирусу объявлена информационная война

Любые исторические параллели хромают. Состояние американской экономики в 1933 году было гораздо плачевнее, чем состояние экономики современного Казахстана к моменту вспышки мировой пандемии. А ещё в США 1930-х годов не было современных средств коммуникации, позволяющих с быстротой мысли донести до широких слоёв населения ценную информацию и успешно бороться с паническими слухами.

В Казахстане переведены на усиленный режим операторы мобильной связи и интернет-провайдеры. Для обеспечения их бесперебойной работы ведется мониторинг каналов связи. Круглосуточно работает Единый контакт-центр. Операторы предлагают абонентам тарифные планы, позволяющие заходить на ресурсы казахстанской доменной зоны даже при отрицательном балансе. На период действия чрезвычайного положения прощены должники.

Обеспечен бесплатный доступ студентов т казахстанских школьников на сайты вузов и на образовательные порталы. Пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями, пользующимся социальными тарифными планами, предоставлены бесплатные пакеты сотовой связи и Интернета.

Особое внимание уделяется медицинским работникам. Бесплатной сотовой связью и Интернетом сегодня пользуется свыше 20 тысяч врачей, медсестер, санитаров и обслуживающего персонала лечебных учреждений, находящихся на передовой линии войны с COVID-19.

Фото с сайта www.government.kz

Для того, чтобы наступить на горло любителям фейков и банальным паникерам, принято решение не списывать мегабайты интернет-пользователям при посещении сайта «Ситуация с коронавирусом – Официально», портала электронного правительства Казахстана и его мобильного приложения eGov Mobile https://apkpure.com/ru/egov-mobile/kz.mobile.mgov. Для повышения уровня осведомленности граждан страны об эпидемиологической ситуации операторы сотовой связи обеспечили бесплатные звонки с мобильных телефонов в сall-центр Фонда медицинского страхования.

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Для поддержки предпринимателей созданы тарифные планы со льготным периодом оплаты за услуги Интернета и видеонаблюдения для дистанционного контроля над предприятиями торговли и сервиса, закрытыми на карантин.

Фото с сайта www.government.kz

Ресурсы для социально-экономической стабильности

Отражая удары эпидемии, власти Казахстана решают триединую задачу: лечение заболевших, сохранение структур экономики и бизнеса и трудоустройство тех сограждан, которых злосчастный вирус оставил без работы.

Для борьбы с безработицей разработана «Дорожная карта занятости», о которой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в обращении к нации 31 марта. «У людей должен быть источник заработка, чтобы они не сидели у закрытых шлагбаумов без средств к существованию», - сказал президент.

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Из-за введения карантина вблизи столицы страны Нур-Султан и других крупных городов сегодня возник избыток безработных граждан трудоспособного возраста, в первую очередь молодёжи. Им работу предоставят в первую очередь.

Токаев обратился к представителям бизнеса с призывом обеспечить новым работникам достойные условия труда, средства защиты от эпидемии и обязательное тестирование на коронавирус.

В свою очередь главы регионов обязаны внимательно следить за тем, чтобы молодежи, желающей принять участие в государственной программе «Дорожная карта занятости», выплачивались «подъёмные» в размере двух минимальных зарплат, в переводе на рубли это порядка 15 тыс. Сами зарплаты также не должны быть ниже этой суммы.

Выступая на заседании правительства Республики Казахстан, премьер-министр страны Аскар Мамин заверил, что все поручения президента обеспечены финансированием и будут выполнены без проволочек.

«Правительство держит ситуацию под жёстким контролем, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения социально-экономической стабильности, - заявил премьер-министр. - Нашей приоритетной задачей является обеспечение занятости. В этой связи принята новая дорожная карта, общий объем финансирования увеличен до 1 трлн тенге». Эта программа позволит создать около 250 тыс. новых рабочих мест подсчитали в правительстве.

В рублёвом эквиваленте финансирование программы занятости граждан страны составит свыше 170 миллиардов. Приоритетным станет трудоустройство безработных в сфере городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также в частном секторе сельского хозяйства. «Дорожная карта занятости» должна стать ключом к модернизации инфраструктуры и созданию продуктивных активов, которые сформируют задел для будущего развития», - заявил Аскар Мамин.

«Дорожная карта занятости» - это прежде всего строительство и модернизация. По плану новые рабочие руки потребуются для строительства 147 новых социальных объектов, 56 жилых домов и общежитий, 75 объектов водоснабжения, 33 объекта газоснабжения, 42 объекта электроснабжения и так далее. Кроме того программа предусматривает модернизацию социальной, транспортной инфраструктуры, объектов ЖКХ и благоустройства населённых пунктов. Планируется реконструировать более 2,5 тысяч школ, больниц, спортивных комплексов, домов культуры, - с созданием 73-х тысяч рабочих мест. Будут модернизированы 979 объектов ЖКХ – там будут созданы ещё около 40 тысяч новых рабочих мест.

Всего будут запущены более 7 тысяч проектов и создано около 240 тысяч рабочих мест. Такая мера позволит Казахстану избежать социальной напряжённости в это кризисное время, считают эксперты.

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