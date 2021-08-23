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В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
23 августа 2021, 07:15 • 111 • Политика
Журналист-международник Тимофей Борисов рассказал о том, как стал свидетелем не очень радушного приёма делегации МЧС из России в Казахстане. "Холодный душ" тогда поразил не только его. Недружелюбный приём испытали на себе тогда и генералы ведомства, и даже министр.
На фоне всё возрастающей русофобии в бывших советских республиках своей такой вот отрезвляющей историей о Казахстане поделился в авторском Telegram-канале и аналитик, журналист-международник Тимофей Борисов.
- заметил при этом журналист.
История случилась в марте 2016 года, когда официальная делегация МЧС России во главе с тогдашним министром Владимиром Пучковым прибыла в Казахстан "с заранее запланированным и полностью согласованным визитом". Первое, с чем столкнулась вся делегация - полноценный паспортный контроль при пустом зале прилёта. При условии, что в страну делегаты прибыли спецбортом МЧС.
Во многих странах, куда журналист приезжал с пулом Пучкова, кроме США, делегацию встречали по вышеописанному сценарию. В Казахстане же русским устроили "холодный душ" вместо радушной встречи, что немало неприятно поразило не только журналиста, но и других участников делегации. Да ещё и в присутствии главы МВД республики Калмуханбета Касымова, "который стоял в нескольких метрах от нас и всё прекрасно видел, как мы, уставшие после перелёта, отвечаем на вопросы пограничника".
Пучков уехал, а все остальные, включая прессу, генералов и полковников МЧС России остались в зале. Без еды и воды. Бесплатно нашей делегации предлагать ничего не стали, указав на барную стойку, где можно было купить хотя бы кофе. Но "поскольку это был бар транзитной зоны, то цены в нём были в долларах и по цене самолёта".
- резюмировал Борисов.
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