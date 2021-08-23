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В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра

23 августа 2021, 07:15  •  111 • Политика
Журналист-международник Тимофей Борисов рассказал о том, как стал свидетелем не очень радушного приёма делегации МЧС из России в Казахстане. "Холодный душ" тогда поразил не только его. Недружелюбный приём испытали на себе тогда и генералы ведомства, и даже министр.
На фоне всё возрастающей русофобии в бывших советских республиках своей такой вот отрезвляющей историей о Казахстане поделился в авторском Telegram-канале и аналитик, журналист-международник Тимофей Борисов.
"У меня есть свой личный опыт, который доказывает, что русофобия на низовом уровне была бы гораздо меньшей, если бы не попущения сверху",
- заметил при этом журналист.
История случилась в марте 2016 года, когда официальная делегация МЧС России во главе с тогдашним министром Владимиром Пучковым прибыла в Казахстан "с заранее запланированным и полностью согласованным визитом". Первое, с чем столкнулась вся делегация - полноценный паспортный контроль при пустом зале прилёта. При условии, что в страну делегаты прибыли спецбортом МЧС.
"Это было тем более удивительно, что, прилетая в другие страны, у членов нашей делегации всегда просто забирали паспорта, а потом, пока мы пили чай с хозяевами принимающей стороны в зале официальных делегаций, их отдавали, - пояснил Борисов. - Или же вообще, при отлете просто отдавали их уже проштампованными".
Во многих странах, куда журналист приезжал с пулом Пучкова, кроме США, делегацию встречали по вышеописанному сценарию. В Казахстане же русским устроили "холодный душ" вместо радушной встречи, что немало неприятно поразило не только журналиста, но и других участников делегации. Да ещё и в присутствии главы МВД республики Калмуханбета Касымова, "который стоял в нескольких метрах от нас и всё прекрасно видел, как мы, уставшие после перелёта, отвечаем на вопросы пограничника".
"Но дальше наше удивление выросло ещё больше. Оказывается нас никуда и не собирались из, по сути транзитной зоны, выпускать на казахскую землю, - продолжил рассказ журналист. - Переговоры и подписание документа прошли тут же в совершенно пустом зале официальных делегаций. Пучков, также крайне удивленный таким тёплым приёмом, по окончании переговоров, попросил хотя бы кратко показать город, поскольку он никогда обновленную Астану не видел, а ему не раз доводилось слышать, что Астана стала очень красивой. На это было сказано, что транспорта у казахской стороны нет, но так и быть министр МВД Казахстана может взять своего коллегу одного и отвезти на служебной машине, совершить обзорную экскурсию".
Пучков уехал, а все остальные, включая прессу, генералов и полковников МЧС России остались в зале. Без еды и воды. Бесплатно нашей делегации предлагать ничего не стали, указав на барную стойку, где можно было купить хотя бы кофе. Но "поскольку это был бар транзитной зоны, то цены в нём были в долларах и по цене самолёта".
"Через два с половиной часа вернулся наш министр, и мы после такой же точно пограничной процедуры, несолоно хлебавши, улетели домой",
- резюмировал Борисов.

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