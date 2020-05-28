В Казахстане удвоят зарплаты учителям и построят новые школы

Развитие образования, человеческого капитала и медицины станут стратегическими направлениями работы властей Казахстана в посткризисный период – такой вывод можно сделать из выступления президента государства Касыма-Жомарта Токаева на заседании Национального совета общественного доверия 27 мая.

«Ротация должна существовать в каждой сфере, мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых «потерянных поколениях». Образованные, профессионально подготовленные, патриотично настроенные, психически адекватные молодые люди, как и люди среднего возраста, должны ротироваться в системе государственной власти, их нужно рекрутировать в систему государственной власти – будь это парламент, правительство, акиматы и т.д. Я призываю искать новые таланты, призываю искать людей профессионально подготовленных, патриотично настроенных, с тем, чтобы мы могли использовать их таланты в системе государственной власти», - сказал президент Токаев.

Он напомнил о необходимости реформирования государственного аппарата, создании системы государственного управления нового качества, для которой понадобятся «новые люди». Поиском таких людей должны заниматься все государственные органы, включая администрацию президента.

Слова главы Казахстана, прозвучавшие 27 мая, перекликаются с его выступлением 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев заявил о переходе на новую модель управления. «Всему госаппарату предстоит быстро перестроиться, отойти от шаблонной работы. Управление государством в настолько непростой ситуации должно быть кардинально изменено, нужно брать на себя ответственность и принимать сильные, смелые, эффективные решения, - сказал тогда президент Казахстана. - Я хочу донести до каждого члена правительства, акима: пришло время работать в ином режиме. Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстраховкой «как бы чего не вышло», должны освободить место».

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Токаев также подчеркнул: «Мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти своё достойное место». В этой исторической ситуации Республике Казахстан, как любому современному государству, необходимо формировать новую управленческую элиту, отвечающую требованиям эпохи и способную конкурировать на мировой арене. А это невозможно без реформы системы образования, о которой говорилось на заседании Национального совета общественного доверия.

Зарплаты казахстанских педагогов вырастут вдвое

Касым-Жомарт Токаев считает, что одним из главных факторов, напрямую влияющих на качество образования, является статус педагогов. Лучшие из них должны стать «очень известными людьми, уважаемыми людьми в нашем обществе». Для этого в ближайшее время будет учреждена специальная государственная медаль. Другая медаль будет учреждена для лучших работников социальной сферы в целом.

В течение ближайших четырёх лет оплата труда казахстанских педагогов вырастит в два раза. Специалисты проанализируют опыт дистанционной формы обучения, вынужденный переход на которую, по словам главы Республики Казахстан, «выявил новых героев». Систему подготовки педагогов ждут перемены, целью которых является повышение их квалификации. Модернизация этой сферы требует «стопроцентного обновления учебных программ».

Желающих стать педагогами ожидают жёсткие требования, при этом одной из мер, призванных повысить привлекательность профессии преподавателя, станет увеличение стипендий студентов педагогических ВУЗов с 26 тыс. до 42 тыс. тенге – эта сумма соответствует 7 тысячам российских рублей (именно столько ежемесячно получают сейчас в качестве пособия граждане Казахстана, которых оставил без работы Covid-19). Педагогические ВУЗы и колледжи Казахстана ждёт повышение квалификационных требований и профилизация. Президент страны поддержал предложение поделить высшие учебные заведения на «лиги» по принципу футбольных, это создаст между ними конкуренцию – «безусловно, стимулирующий фактор».

Перемены ожидают систему управления и финансирования образования. С 2021 года управление районными образовательными заведениями перейдёт на областной уровень, правительство разработает прозрачную схему назначения заведующих детскими садами, директоров школ и колледжей, включая систему аттестации и ротации. Впрочем, ротация, по убеждению Касым-Жомарта Токаева, должна стать нормой не только для системы образования, но и для всех без исключения сфер государственной службы. Реформа системы образования будет проходить под контролем наблюдательных и попечительских советов, отметил президент.

Преодолеть разрыв между городскими и сельскими школами

Касым-Жомарт Токаев признает, что объём средств, выделяемых сегодня на нужды образования, недостаточен. Причину он проиллюстрировал казахской пословицей «Көрпеге қарай көсілу қерек», смысл которой хорошо знаком русским – «Надо жить по средствам». «В среднем мы тратим на одного учащегося менее 1 тыс. долларов в год, тогда как страны-лидеры первой десятки рейтинга PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся») на одного учащегося тратят от 10 до 14 тысяч», - отметил президент Казахстана.

Кроме того, казахстанскому школьному образованию необходимы хорошо оборудованные, небольшие по количеству учащихся классы, и в этом смысле «многое уже делается» - по государственной программе образования к 2025 году в Казахстане построят 800 новых школ на 650 тыс. мест, 114 интернатов для сельских школ, более 700 новых спортивных залов. В рамках «Дорожной карты занятости» уже в нынешнем году запланировано строительство 80 новых объектов образования, ещё 16 ждёт реконструкция, 1700 - ремонт.

«Важно, чтобы задача по инфраструктурному развитию решалась не только за счёт государства, но и с помощью государственно-частного партнёрства. Иначе с учётом нашей положительной демографической динамики, мы всегда будем в роли догоняющих», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он также отметил, что для успешного частно-государственного партнёрства необходима финансовая привлекательность инвестиций в образовательную инфраструктуру, а также то, что при правильном подходе сотрудничество государства и бизнеса в этой области решает две задачи – привлечение инвестиций в образование и расширение сбыта для строительных компаний.

Другой проблемой президент Республики Казахстан считает разрыв в уровне образования между городскими и сельскими школами. Сегодня последние «отстают» от первых в среднем на полтора года, и это несправедливо, поскольку «все дети независимо от места проживания или социального статуса должны иметь доступ к качественному образованию». «Для сокращения разрыва предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными педагогическими кадрами», - сказал Токаев.

Он отметил и недостатки системы дошкольного образования Казахстана. Однако меры, принимаемые в этой сфере, принесут плоды в ближайшее время – уже скоро все маленькие казахстанцы от 3 до 6 лет получат возможность посещать детские сады, правительству поручено разработать современную модель дошкольного развития.

Реформа также затронет техническое и специальное образование. В настоящее время в рамках государственного проекта обновляется материально-техническая база 180 колледжей, бесплатную программу профессионально-технического образования ежегодно проходят 100 тыс. студентов, перед системой профессиональной ориентации поставлена задача учитывать потребности рынка труда на 10-15 лет вперёд. Президент Казахстана считает, что юноши, проходящие службу в Вооружённых силах, могли бы получать некоторые профессиональные навыки, которые могут пригодиться в будущем.

ПсевдоВУЗам приготовиться к ликвидации

Президент Казахстана отметил, что введение режима изоляции показало, что работоспособных систем дистанционного образования в полном объёме в стране пока нет. Однако в будущем подобные кризисы могут повториться, подчеркнул Токаев, поэтому необходимо как можно быстрее урегулировать законодательную и организационную базу дистанционного обучения. Это в первую очередь относится к переходу на электронные учебники, качество которых должно быть безупречным. В случае если «плохой учебник не пошёл в жизнь», его автор должен нести ответственность, убеждён президент.

Выпускник Московского государственного института международных отношений Касым-Жомарт Токаев считает необходимым развивать академическую мобильность университетских студентов и профессорско-преподавательского состава как внутри Казахстана, так и на мировой арене, открывать кампусы ведущих зарубежных университетов на базе казахстанских ВУЗов. Президент сообщил о том, что в ближайшие 5 лет в стране будут построены новые студенческие общежития на 90 тыс. мест.

А вот с «левым» образовательными лавочками в Казахстане, похоже, скоро будет покончено. «Конторам, выдающим псевдодипломы, не место в нашей системе. Эту работу надо завершить решительно и в самые быстрые сроки, - жёстко заявил президент. - Мы об этом говорили с министром образования. Как бы трудно ни было, кто бы ни защищал эти так называемые «ВУЗы», данную работу надо завершить. Эти конторы по печатанию дипломов нужно решительно закрыть». При этом Министерство образования обязано максимально поддерживать ВУЗы, являющиеся членами Лиги академической честности.

«Важным вопросом является доступность высшего образования, - отметил глава Казахстана. Он считает, что в системе распределения государственных образовательных грантов следует «делать упор не только на академических достижениях абитуриента, но и на его социально-экономическом статусе». Необходима специальная политика в распределении грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодёжи из небогатых семей, «ещё одной формой поддержки могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование».

Врач не должен сидеть в тюрьме

Реформа системы образования была не единственным предметом обсуждения участников заседания Национального совета общественного доверия. Касаясь сферы здравоохранения, президент Казахстана сообщил, что выступает за декриминализацию врачебных ошибок, за их перевод из уголовной сферы в административную. По его мнению, установить в ходе следствия степень халатности врача крайне сложно.

«Следует пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка проведения клинических исследований. Угроза наказания отталкивает медицинских специалистов от науки, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Но такая ответственность должна быть административной и гражданско-правовой, как в развитых странах мира. Поручаю разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников».

Президент Республики Казахстан отметил, что во многих странах мира в период пандемии острой проблемой стала нехватка больничных мест, и Казахстан не стал исключением. К моменту, когда страну захлестнула эпидемия Covid-19, более половины медицинских объектов и свыше трети медицинского оборудования находилось в изношенном состоянии.

«С 2010 года мы делали упор на оптимизацию некоторых направлений здравоохранения, экстенсивную эффективность этих объектов. В результате сокращено около тысячи инфекционных коек. С учётом биологических угроз правительству необходимо рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения по определённым направлениям и поддерживать её готовность к критическим ситуациям», - сказал президент. Он подчеркнул: печальный опыт охватившей мир вирусной катастрофы показал, что важным фактором безопасности современных государств является биологическая безопасность.

«Ряд непоследовательных реформ и реорганизаций послужил причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать санитарно-эпидемиологическую службу, повернуться к доказавшей свою эффективность модели. В этой связи уже начаты работы по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу», - заключил Касым-Жомарт Токаев.