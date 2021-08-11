В Казахстане сочли законными "языковые рейды" против русских

Председатель парламентской фракции Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев заявил, что требование к русскоязычным говорить на языке страны не нарушает закон.

В Казахстане сочли допустимым существование "языковых патрулей". По словам местного депутата Азата Перуашева, в требовании говорить на казахском нет никакого ущемления прав русских.

При этом он уточнил, что не видел роликов, где "языковые патрули" устраивают рейды против русскоязычных. Хотя, добавил он, "бытовые конфликты" и в советское время бывали. При этом, подчеркнул политик, в России лично он сталкивался с тем же, но не устраивал из этого трагедии, передаёт радиостанция "Говорит Москва".

"В Казахстане большое число граждан, которые говорят только на государственном языке - казахском - это факт. Поэтому они имеют право ставить вопрос о том, чтобы их обслуживали на этом языке", - подчеркнул политик.

Ранее в Сети было обнародовано видео русскоязычной жительницы Казахстана, которая извинялась перед местными.