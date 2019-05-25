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В Казахстане шквал снес батут: Погиб ребенок, пострадали еще двое
25 мая 2019, 20:54 • 58 • В мире
Трагедия из-за шквального ветра произошла в Казахстане, где порывы снесли батут. В итоге погиб ребенок и еще двое детей пострадали.
Все случилось в городе Караганда. Около четырех часов дня в центральном городском парке поднявшийся мощный ветер погубил юного посетителя.
По данным портала Tengrinews.kz, порывы шквала опрокинули батут, на котором в этот момент находились дети. При этом батут упал прямо на железную кабину, где также находилась касса.
В итоге 11-летний мальчик погиб на месте происшествия. Еще двое детей получили переломы. В местной полиции сообщили, что по факту трагедии возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека".
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