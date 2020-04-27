В Казахстане режим чрезвычайного положения могут отменить 11 мая

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к согражданам с речью, в которой отметил, что решение о введении 16 марта режима ЧП было «непростое, но необходимое». Благодаря ему удалось предотвратить широкое распространение опасного вируса, пандемия не растёт в геометрической прогрессии, Всемирная организация здравоохранения и международные эксперты положительно оценили антивирусную стратегию страны.

«В некоторых регионах всплеск заболеваемости, по всей видимости, уже пройден. В других – динамика распространения вируса пока тревожная, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Мы действуем в зависимости от конкретной обстановки на местах».

«Никто не останется один на один со своими проблемами»

Главной задачей властей Казахстана является сохранение жизни и здоровья граждан, при этом кабинет министров принимает все возможные меры по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и экономической стабильности. «Никто не останется один на один со своими проблемами, государство никого не оставит в беде», - заверил президент. Он напомнил, что в период чрезвычайного положения были обнародованы и проводятся в действие два пакета мер поддержки. Согласно этим эффективным мерам финансовую помощь получили 4 млн 250 тыс. граждан страны, 570 тыс. казахстанцев доставлены продуктовые наборы, в ближайшее время продовольственная помощь охватит более 1,1 граждан республики. В оставшиеся дни апреля и в мае 1,6 млн человек получат помощь для оплаты коммунальных услуг. Правительство, как и обещало, выплатит 42 500 тенге ( примерно 7 500 руб.) потерявшим доходы гражданам и за второй месяц карантина.

Не забыт малый бизнес, без которого «о восстановлении экономики страны не может быть и речи». Президент Казахстана отметил, что отсрочка по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 млрд тенге (около 62 млрд руб.) сделана для 1,6 миллиона граждан и 11,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, это позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге (более 170 млрд руб.). Правительство выделило средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам, составлен реестр системообразующих компаний, которым будет оказана поддержка с целью предотвращения массовых увольнений.

200 миллиардов тенге (примерно 35 млрд руб.) направлены на финансирование весенне-полевых работ и форвардную закупку сельскохозяйственной продукции у фермеров. «Вопросы проведения весенне-полевых работ в основном решены. Никаких препятствий здесь не должно быть», - заметил Касым-Жомарт Токаев. Он также сказал, что в целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил около 6 триллионов тенге. «Задача правительства и контролирующих органов – обеспечить абсолютную эффективность расходуемых средств, прозрачность всего процесса финансирования», - подчеркнул президент Республики Казахстан.

Правила социального дистанцирования

По словам главы государства, пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане ещё не пройден. На основании предложения Государственной комиссии и экспертов президент принял решение продлить чрезвычайное положение до 11 мая, после чего режим ЧП будет отменен, «если, конечно, не произойдёт новая массовая вспышка эпидемии».

Однако власти страны готовы уже сейчас смягчить карантинный режим в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем. «Государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы, - сказал президент. - В первую очередь это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы. Но при этом следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. В повседневной жизни нужно придерживаться правил социального дистанцирования. Руководители предприятий и местные исполнительные органы несут за это персональную ответственность».

Глава страны поручил Государственной комиссии по чрезвычайному положению проработать вопрос открытия доступа к детским площадкам «с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований». Не обойдут вниманием и дачников, готовящихся к загородному сезону.

В настоящий момент в Казахстане остановлены все пассажирские авиаперевозки. Однако относительная стабилизация ситуации позволяет с 1 мая возобновить авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы.

Частичные послабления карантина нельзя рассматривать как возвращение к привычному укладу жизни, подчеркнул президент. «Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах. Тёплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса», - заявил Токаев, попросив казахстанцев «с пониманием отнестись к указанным мерам».

Президент отметил, что в период священного месяца Рамазан по рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана жителям страны придётся отказаться от некоторых традиций, в том числе от приёма гостей. Майские праздники необходимо также отметить дома, при этом «ни один из ветеранов Великой Отечественной войны не останется без внимания, акимы окажут ветеранам войны и тыла материальную помощь».

Перед Министерством здравоохранения поставлена задача увеличить объёмы тестирования до 20-25 тыс. в сутки, что соответствует ведущим международным стандартам. Правительству поручается в кратчайшие сроки вывести производство отечественных тест-систем на промышленный уровень.

После пандемии: новая реальность

Вспышки эпидемий не длятся вечно. В посткризисном Казахстане приоритетное внимание будет уделено медицине, которая «получит масштабную государственную поддержку».

«Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. - По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления». Президент Казахстана поручил правительству до 11 мая подготовить комплексный план по восстановлению экономического роста, а также новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.

При этом Токаев призывает сограждан «воздержаться от конспирологических сплетен». «В работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера. Мы их видим, извлекаем уроки, в посткарантинный период примем необходимые меры. Но большинство государственных работников работает честно и даже самоотверженно», - подчеркнул президент.

«Кризис показал, что казахстанцы – это нация настоящих патриотов. С вашим заинтересованным участием мы сможем достичь всех поставленных целей. В этом нет никаких сомнений», - заключил Касым-Жомарт Токаев.