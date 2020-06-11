В Казахстане проходят флешмобы в честь поэта и просветителя Абая

Казахстан готовится к празднованию 175-летия поэта, философа, просветителя и композитора Абая Кунанбаева (1845-1904), мыслителя мирового уровня и мирового значения. Для казахов Абай - альфа и омега национальной культуры, чьё творчество и философское наследие является не просто современным, но, по мнению президента страны Касыма-Жомарта Токаева, приобретает особую актуальность сегодня, когда место и роль государства на глобальной арене напрямую зависят от его способности к модернизации.

#Abai175 перешёл государственные границы

Народное в прямом и полном смысле этого слова празднование юбилея Абая стартовало в прошлом году, оно продолжает набирать обороты. Вот лишь некоторые эпизоды. В январе в социальных сетях был запущен проект #Abai175 Челлендж-проект к 175-летию поэта и мыслителя запустила казахстанская школьница Ляйлим Шырак, передавшая эстафету президенту Касыму-Жомарту Токаеву, который прочитал отрывок из стихотворения Абая. В челлендже приняли участие министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, министр образования Асхат Айтмагамбетов, певец Димаш Кудайберген, китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма, всемирно известный актёр Джеки Чан.

Фото с сайта Литературно-мемориального музея Абая Кунанбаева

В этом же месяце ученики Интеллектуальной школы Петропавловска испекли торт «Путь Абая» весом более 5 килограмм. Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева открыл литературный марафон «Путь Абая» по одноименному роману Мухтара Ауэзова. Первым зачитал отрывок из романа ректор университета академик Ерлан Сыдыков, эстафетную палочку подхватили более 20 тыс. студентов, преподавателей и сотрудников. Сегодня к литературному марафону присоединились студенты других казахстанских ВУЗов и сотни тысяч людей в разных уголках страны, которые в online-эфире читают произведение от первой до последней строчки. Фрагменты произведений Абая зачитываются в Инстаграме, набирая десятки и сотни тысяч просмотров. В феврале посвящённые памяти поэта и мыслителя конкурсы прошли в Кызыл-Орде с участием учеников школы для детей с особыми потребностями. Отрывки из произведений Абая прочли студенты, мастера производственного обучения и преподаватели Алматинского автомеханического колледжа.

1 июня в честь Международного дня защиты детей в Алматы состоялся конкурс «Абаевские чтения» среди детей военнослужащих. Конкурс был организован Военно-инженерным институтом радиоэлектроники и связи, в нём приняли участие более 30 юных казахстанцев, самой младшей из которых 3 года. Дети наизусть декламировали стихотворения поэта и цитаты из его прозы.

А в ближайшее время на телеканале «Абай ТV» выйдет программа «Читаем вместе «Путь Абая», в подготовке которой приняло участие свыше 500 человек из разных регионов Казахстана. Ещё одну литературную акцию организовали в Алматинском автомеханическом колледже – читают отрывки из произведений Абая. В литературной эстафете участвует более 400 человек – преподаватели, мастера производственного обучения, студенты и даже их родители.

Портрет великого поэта украсил стену многоэтажного дома на Проспекте Абая в Нур-Султане. Произведения Абая читают и в России. В марте в поэтическом проекте «Читаем Абая вместе» приняли участие сотрудники Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина.

К челленджу #Abai175 присоединился глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, прочитавший стихотворение поэта на казахском языке. «Я с удовольствием принимаю эстафету от своего друга – акима Восточно-Казахстанской области Даниала Кенжетаевича Ахметова и передаю её татарской диаспоре, проживающей в Казахстане», – сказал он.

Путеводная звезда национальной мечты

«Если мы хотим модернизировать наше национальное сознание и развиваться как конкурентоспособная нация, то должны внимательно изучать и осмысливать произведения Абая. Его взгляды на различные общественные процессы очень полезны для современного Казахстана. Абай, прославивший не только свою эпоху, но и приоткрывший миру лицо современного общества, является путеводной звездой национальной мечты», - говорится в большой статье президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. В честь 175-летия Абая в Казахстане и за пределами страны пройдёт более 500 мероприятий, посвящённых его наследию. В августе на родине поэта в городе Семей (бывший Семипалатинск) совместно с ЮНЕСКО будет организована международная научно-практическая конференция «Наследие Абая и мировая духовность». В октябре в Нур-Султане состоится международная конференция «Абай и проблемы модернизации сознания», участники которой обсудят личность и наследие мыслителя в контексте вызовов современной эпохи.

Произведения Абая, известные главным образом казахским и русским читателям, переводятся сейчас на английский, арабский, японский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, турецкий и французский языки. Готовятся несколько документальных фильмов и телесериал «Абай» о жизни поэта, его роли в казахской культуре. Запланированы театральные постановки и музыкальные фестивали на республиканском и международном уровнях. Творчеству Абая будут посвящены новые конкурсы. Отныне в Казахстане государственная премия за лучшие произведения литературы и искусства получит название Государственная премия имени Абая. В посёлке Акшокы Восточно-Казахстанской области вырастет некрополь его династии.

«Празднование 175-летия Абая должно помочь нам найти пути решения больших задач, стоящих перед нацией. Хотелось бы, чтобы в канун этого юбилея каждый казахстанец серьёзно задумался о своём народе и своей стране, - говорит Касым-Жомарт Токаев. - Следуя заветам Абая в жизни, применяя их в любой сфере, мы действительно укрепимся как нация, достигнем высокой цели как государство. Мечта Абая – мечта народа. Мы обязаны не жалеть своих сил на пути к реализации мечты народа и исполнения заветов предыдущих поколений. Заветы и назидания Абая приведут новый Казахстан ХХІ века к новым высотам».