В Казахстане приняли все необходимые меры для борьбы с пандемией

На территории республики запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа салонов красоты, парикмахерских, закрыты спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, крытые рынки, пляжи, объекты культуры, развлечения, кинотеатры, детские лагеря, мечети и церкви. «Удалёнка» сохраняется для 80% сотрудников государственных учреждений, офисов, национальных компаний.Но при этом гулять на открытом воздухе разрешается группами не более трёх человек. Выступая 8 июля с телеобращением к согражданам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: «В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией».

Умеренная динамика

Во время двухнедельного карантина в стране будут работать медицинские центры, аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки, предприятия общественного питания на открытом воздухе, строительные и промышленные предприятия непрерывного цикла, продолжаются сельскохозяйственные и строительные работы. Открыты автосервисы и центры ремонта бытовой техники. Международное воздушное сообщение сохраняется без увеличения списка стран-партнёров по перелётам, авиасообщение внутри страны и движение поездов ограничено. Приостановлено междугороднее автобусное сообщение, ограничена работа городского общественного транспорта. Эти меры введены по требованиям специалистов, они не имеют ничего общего с «отступлением» и не будут длиться вечно. Тем не менее, некоторые мировые масс-медиа, в первую очередь The New York Times, The Telegraph, Express, France24 поспешили включить Республику Казахстан в список стран с рекордными темпами распространения Covid-19, чем якобы и вызвано возобновление карантина. Это не так.

Для начала стоит отметить, что с первых чисел июля бессимптомные формы коронавируса в Казахстане добавлены в общую статистику заболеваемости. Логика очевидна: обе формы болезни представляют опасность для окружающих. До июля учёт заболевших проводился раздельно, и цифры были другие. В результате это и привело к искажённому толкованию цифр.

На 9 июля в Казахстане зарегистрировано порядка 53021 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки, согласно сообщению межведомственной комиссии по распространению COVID-19, зарегистрировано 1376 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей – 529, бессимптомных – 847. На утро 8 июля в Казахстане выздоровели от коронавируса 16 тыс.928 человек и 264 – скончались.

Выступая перед гражданами в телеэфире, президент Казахстана предложил объявить 13 июля Днём национального траура по жертвам пандемии.

В Казахстане смертность от коронавируса составляет 0,5% (для сравнения в США - 4,4%), в сводках американского Университета Джонса Хопкинса по уровню заражения Covid-19 Казахстан занимает 35-е место. По данным международного агентства worldmeters.info Казахстан занимает 54-е место по показателю заразившихся на 1 миллион жителей и 113-е место по смертности. Так что повода для алармистских репортажей и паники нет. Данные показатели свидетельствуют об эффективности принимаемых мер в стране. Международная статистика демонстрирует сохранение в Казахстане умеренной динамики развития эпидемиологической ситуации.

Картина будет неполной, если не добавить, что Казахстан вышел на 19-е место в мире по масштабу тестирования населения, и, как подчеркнул глава страны – «на фоне других государств в пропорциональном соотношении ситуация с коронавирусом если не лучше, то ничуть не хуже».

«Мы никого не оставим в беде»

В своём телеобращении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что временное возобновление карантинных мер является одним из инструментов контроля над пандемией, и что «государство принимает все меры для стабилизации ситуации».

Укрепляется первичная медицинская помощь, сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания медицинских услуг на дому, к концу июля их число достигнет 3,5 тысяч. На 70% увеличено число койко-мест в больницах. В местах особо острых вспышек заболевания развёрнуты полевые госпитали, идёт интенсивная переподготовка военных медиков в запасе. Продлено действие специального порядка государственных закупок противоэпидемиологических лекарств, упрощён порядок их разового ввоза. По поручению президента правоохранительные органы начали привлекать к ответственности спекулянтов лекарствами, региональным властям вменяется в обязанность проводить общественные рейды и выявлять тех, кто зарабатывает на народной беде.

Для расширения тестирования переоснащаются действующие лаборатории: дополнительно закупается 20 ПЦР-анализаторов (анализаторы полимеразной цепной реакции – современные инструменты диагностики инфекций, отличающиеся высокой точностью). Создаются 8 мобильных центров ПЦР-тестирования, в том числе в сельской местности. Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тыс. в сутки.

На закупку лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, материальное стимулирование медицинских работников и другие неотложные нужды власти Казахстана выделяют в общей сложности 150 млрд тенге или свыше 26 млрд рублей. Расходование этих средств взято под особый контроль.

«Хочу призвать всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие, ответственность перед испытаниями, выпавшими на долю нашего народа. Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца», - заключил Касым-Жомарт Токаев.