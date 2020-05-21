В Казахстане приняли новый закон о митингах в основу которого положен британский принцип

По мере того, как власти Республики Казахстан поэтапно и осторожно смягчают карантинный режим, становятся актуальными многие сугубо «мирные» вопросы общественно-политической жизни. Например, проведение митингов. 20 мая депутаты нижней палаты казахстанского парламента приняли закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане» и сопутствующий проект закона по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний. После того, как подпись под документом поставит президент страны, закон вступит в действие.

Законопроект разрабатывался Министерством информации и общественного развития по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, заявившего о необходимости реализации концепции «Слышащего государства».«Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений, альтернативные взгляды. Власть не считает, что несогласие – это деструктив. Мы в своей работе должны учитывать запросы наших граждан. Выше народа ничего и никого нет, - заявил президент Казахстана на заседании Национального совета общественного доверия в конце прошлого года. - И обществу, и государству пора адекватно отнестись к публичному выражению позиций. Это неизбежно. И лучше к этому прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно».

Действующий закон о митингах был принят четверть века назад, по мнению экспертов, он требовал пересмотра с учетом новых реалий.

Согласно принципам ОБСЕ

В основу закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» положены 6 базовых принципов. Это ненасильственный характер акций, их законность, обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защита прав и свобод не участвующих в акции лиц, добровольность участия. Пятой и принципиально новой нормой является презумпция в пользу проведения собрания, это означает, что при отсутствии веских причин для ограничения или запрета на проведение акции она состоится. Наконец, шестая норма - ответственность сторон. Этот принцип распространяется не только на местные исполнительные органы и правоохранителей, но и на организаторов и участников мирных собраний.

Все поправки соответствуют принципам по свободе мирных собраний, разработанным Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и 21 статье международного Пакта о гражданских и политических правах. Например, уведомительный порядок для проведения митингов, собраний и пикетов. Теперь об их проведении нужно просто уведомить местные власти, не дожидаясь их разрешения. Получив уведомление, исполнительный орган власти обязан обеспечить безопасность участников акции, хотя в особых случаях организаторам митингов и шествий должно быть предоставлено альтернативное место проведения.

Теперь уведомить о планируемом митинге можно всего за 5 рабочих дней (раньше – за 15 дней), а власти должны отреагировать на уведомление в течение 3 дней (раньше – 10 дней). Для проведения митингов теперь будут выделены определённые площадки в городе . Они должны находиться в центральной части городов и сел, обеспечивать удобство организации, соблюдение санитарных норм и правил. Информация о таких местах должна быть в свободном доступе на интернет-ресурсах властных органов. Например, в Нур-Султане, Шымкенте таких мест должно быть не менее 12, в Алматы - 24, в Караганде - 6.

А вот пикеты могут проводиться везде, кроме мест массовых захоронений, объектов железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, на территориях, где размещаются организации, имеющие отношение к обороне и безопасности, а также на территориях, прилегающих к резиденциям руководителей государства.

Фото с сайта www.parlam.kz

Власти и правоохранители окажут содействие

Касым-Жомарт Токаев отмечает, что митинги – это не только право, но и ответственность. Обществу необходимо прививать культуру их проведения, поэтому в законопроекте закреплен статус, права и обязанности организаторов и участников мирных собраний. В новом законе учтено, что журналисты играют важную роль в освещении публичных собраний, поэтому организаторам уличных акций и властям рекомендовано обеспечивать прессе максимальный доступ. Для удобства проведения уличных собраний для организаторов и журналистов будут приняты формы отличительных знаков.

Организаторы собраний получают право вести агитацию с момента истечения срока рассмотрения уведомления о проведении митинга, агитаторам разрешается использовать символику, не запрещенную законодательством. В законе говорится, что власти и правоохранители обязаны оказывать содействие организаторам уличных акций.

Законом установлен список оснований для отказа в проведении публичных собраний. Запрет получат те, кто призывает к насильственному изменению конституционного строя, подрывает государственную целостность республики и ее безопасность, разжигает социальную, расовую, национальную, религиозную, сословную и родовую рознь.

В прошлом году Министерство иностранных дел Республики Казахстан оказало содействие Казахстанскому международному бюро по правам человека и соблюдению законности в проведении семинаров-тренингов на тему свободы мирных собраний. Семинары прошли в Нур-Султане, Апматы, Шымкенте, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областях с участием представителей местных органов власти и правоохранителей. Эта работа продолжится, когда закончится пандемия.

Модель демократического развития

«Вопрос о праве на митинги, об упрощении процедуры их проведения, очень важен с точки зрения отхода от формализации политического процесса и повышает степень доверия к власти. Президент Казахстана политик предусмотрительный. Этот закон - вклад в политическую стабильность в стране. Причём Токаев не изображает новый подход, а реально его применяет. И в этом он, безусловно, продолжает политику, начатую Назарбаевым», - считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журалёв. – «Казахстан взял британскую идею с особыми местами проведения митингов – идею Гайд-парка. При этом поправка в казахском варианте по поводу того, чтобы таких мест было не менее трёх – очень важна».

А вот что говорит другой российский политолог, кандидат политических наук, руководитель аналитического департамента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Кирилл Петров: «Предложенные меры, то есть закон о митингах в новой редакции – это выверенный шаг в правильном направлении. Токаев, безусловно, продолжает линию Назарбаева. Это шаг в направлении развития конкуренции при многопартийности, продолжение политического развития республики в сторону коллегиальности управления, что является требованием времени. Закон о митингах – возможность выражать свою политическую точку зрения, и Токаев делает очень выверенный шаг в сторону политического плюрализма. Казахстан - молодое государство, и оно вырабатывает собственную модель развития, свои механизмы политического взаимодействия в условиях демократии».