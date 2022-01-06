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В Казахстане после протестов вводят жесткое госрегулирование на цены

06 января 2022, 10:40  •  158 • Политика
Казахстан запускает экономический рычаг – правительство республики введо на полгода госрегулирование на ряд товаров.
В Казахстане на 180 дней объявлено сдерживание цен. Как говорится в сообщении правительства республики, госрегулирование устанавливается на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Напомним, что беспорядки, вспыхнувшие в городах страны, изначально произошли после повышение цены на сжиженный газ.
Кроме того, в рамках экономических мер для стабилизации ситуации Казахстан объявил о полугодовом запрете на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота. На 3 месяца вводится запрет на вывоз картофеля и моркови.

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