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В Казахстане попытались оправдаться после вызволения русского из рабства
17 ноября 2021, 21:05 • 164 • Политика
В Казахстане заявили, что русский мужчина работал на ферме добровольно.
В Казахстане освободили из рабства 44-летнего Алексея Котова из деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Громкая история закрутилась после того, как в Сеть попало видеообращение мужчины, который уже 20 лет, по его словам, находился в рабстве на казахской ферме.
В записи мужчина просит о помощи и обращается к родителям. "Мама, папа, помогите, если можете!" - говорит он, обращаясь в объектив камеры.
После того, как это видео обнаружили правоохранители, мужчину вызволили. В дипмиссии России сообщили, что Котов в сопровождении дипломатических работников направится в Москву.
Общество Царьград отмечает, что рабовладельцев, удерживавших человека в неволе на протяжении 20 лет, задержали.
Тем временем в Казахстане опровергают информацию, что гражданин России находился в рабстве. По версии местных силовиков, русский мужчина 20 лет работал на фермера-казаха добровольно.
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