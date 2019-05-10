В Казахстане пользователям "отрезали" доступ к Facebook, Instagram и YouTube

Сегодня, 9 мая, интернет-провайдеры Казахстана перекрыли доступ к нескольким соцсетям – в их число вошли Facebook, Instagram и YouTube. Оказалось недоступно для пользователей также приложение Telegram и некоторые новостные сайты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на организацию NetBlocks.

При этом пользователи могут продолжать использовать Twitter и WhatsApp. Тем временем Telegram предпринимает меры, которые позволят его мобильным версиям выйти из-под запрета.

Предполагается, что таким образом ограничивается доступ к прямому эфиру диссидента Мухтара Аблязова, призывавшего к публичным демонстрациям. Накануне Генпрокуратура Казахстана опубликовала обращение, в котором призвала граждан не выходить на "несанкционированные митинги" и предупредила, что участники несанкционированных акций протеста будут привлечены к ответственности.

Сообщение опубликовано после заявлений запрещенного казахстанским судом движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) о планах проводить митинги 9 мая в ряде крупных городов страны, включая Алма-Ату и столицу. Как сообщают очевидцы, активисты все же вышли на улицы в четверг, ряд граждан были задержаны в Алма-Ате и Нур-Султане.