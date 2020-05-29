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В Казахстане отмечают 1150-летие восточного философа Аль-Фараби

29 мая 2020, 14:20  •  53 • В России

В нынешнем году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 1150-летие средневекового восточного философа Абу Наср ибн Мухаммеда аль-Фараби, более известного как Аль-Фараби или Alpharabius. Для Казахстана эта дата особенная, поскольку последователь Аристотеля и Платона, оказавший мощное влияние на развитие философских школ Востока и Запада, родился в 872 году на территории современного Казахстана. Международная научная конференция «Наследие Аль-Фараби», организованная носящим его имя Казахским национальным университетом (КазНУ), состоялась в онлайн-формате в середине мая, в ней приняли участие учёные из стран СНГ, Финляндии, Турции, Индии, Греции и США. Исследователи отмечали значение научного, этического и политического наследия Аль-Фараби для диалога культур и цивилизаций, актуальность его философских взглядов для современного мира.

Вот что говорит профессор Джакипбек Алтаев: «Молодёжь интересуется наследием Аль-Фараби, это я с уверенностью могу сказать, поскольку читаю спецкурс для магистрантов. У нас в КазНУ в текущем юбилейном году (университету исполнилось 85 лет) по инициативе ректора Галимкаира Мутанова переизданы многотомные труды Аль-Фараби, книги фарабиеведов Агына Касымжанова и Бободжана Гафурова, новые исследования. При Центре Аль-Фараби функционирует научная библиотека, Музей Фараби, оборудованный новейшими IT-технологиями, где каждый студент получает исчерпывающую информацию о Фараби и фарабиеведах».

В Республике Казахстан юбилей философа празднуется с начала года. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность обращения современников к наследию Аль-Фараби, по словам главы страны, сегодня труды мыслителя приобретает особую важность в контексте модернизации общественного сознания и при формировании ценностных ориентиров молодёжи. Организаторы юбилея запланировали в течение года провести около 500 различных мероприятий, посвящённых философу. «Это многочисленные симпозиумы. Вот даже сейчас мы общаемся с вами в перерыве международной конференции о наследии аль-Фараби. К сожалению, коронавирус и карантин позволяют проводить такие встречи пока только онлайн. В этом году уже изданы и будут издаваться книги, фильмы и даже мультфильмы об Аль-Фараби. Организован просмотр фильмов производства киностудий Голландии, Турции, что вызвало большой интерес молодёжной аудитории. Также запланирована масштабная международная экспедиция по следам пребывания Аль-Фараби. Планировалось посещение усыпальницы Фараби в Дамаске, но всё тот же Covid-19 временно спутал карты. Сроки экспедиций перенесены, - говорит доктор философских наук Джакипбек Алтаев. - С 1993 года в нашем университете функционирует Центр Аль-Фараби, с 1997 года читается спецкурс о его наследии. В 2013 году мы его видоизменили, назвав «Аль-Фараби и современность». Что интересно, спецкурс выбирают студенты естественных факультетов, хотя, казалось бы, мыслитель был философом, то есть гуманитарием. Но все дело в том, что Аль-Фараби был энциклопедистом, он очень много писал и о математике, и о физике, и о геологии, и об астрономии».

Канонический портрет Аль-Фараби. Источник: elibrary.kaznu.kz

«Пророческая философия»

К этому списку можно добавить правоведение, психологию, космологию, музыку и даже алхимию, считавшуюся в Средневековье наукой. Современные исследователи анализируют идеи Аль-Фараби о государстве и обществе, воплощение которых он называл «практическим применении философии». Мыслитель делил государства на «добродетельные» и «порочные». Среди государств второй категории он выделял «невежественные», «злые» и «заблудшие».

Французский философ-востоковед Генри Корбин (1903 –1978) называл политические идеи Аль-Фараби «пророческой философией». Мыслитель стал одним из основоположников доктрины «восточного перипатетизма», базирующегося на учении Аристотеля. На основе концепций Аристотеля Аль-Фараби развивал средневековую мусульманскую философию, копии его рукописных трактатов хранятся в научных центрах Стамбула, Каира, Тегерана, Дамаска, Багдада, Бейрута, Лондона, Берлина, Парижа и голландского города Лейден. В 1990 американские астрономы назвали его именем открытый ими астероид, на научном сайте говорится: «Астероид № 7057 назван Al-Farabi в честь выдающегося философа, учёного и музыкального теоретика».

Как уже говорилось, мыслитель оказал мощное влияние на развитие философской мысли Востока и Запада. Переводы его книг на латынь и иврит получили известность в Европе уже в XII-XIII столетиях. Его наследие включает около 200 философских трактатов, наиболее известными из них являются «Жемчужины премудрости», «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Философские трактаты» и «Большая книга музыки» - эта работа 1930-х годах была переведена на французский и опубликована во Франции.

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Возвращение философа

В академических кругах Казахстана Аль-Фараби стал известен благодаря таджикскому исследователю Бабаджану Гафурову и казахскому учёному, специалисту горно-рудного дела Акжану Машанову, которые в 1950-е годы обратили внимание на то, что научное и духовное наследие мыслителя не изучено в Советском Союзе.

В 1920-30-х годах трудами философа заинтересовались казахские интеллектуалы, входившие в партию «Алаш», попавшие затем в жернова репрессий. Помимо текстов Аль-Фараби, они изучали посвящённые ему статьи поэта Магжана Жумабаева, юриста, выпускника Санкт-Петербургского университета Мустафы Шокая. Известный казахстанский учёный, доктор философских наук Агын Касымжанов говорил что, учение Аль-Фараби олицетворяет глубинные корни казахской культуры, её духовно-нравственное содержание.

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Книги об Аль-Фараби. Иллюстрации предоставлены Международным Центром аль-Фараби при Казахском национальном университете

Среди популяризаторов Аль-Фараби в Казахстане советского периода стоит упомянуть первого президента Академии наук КазССР Каныша Сатпаева (1899 – 1964) , научного и государственного деятеля Шахмардана Есенова (1927 – 1974), возглавлявшего республиканскую Академию наук в 1967-74 годах, писателя Ануара Алимжанова, роман которого «Возвращение Учителя» был издан в Москве, писателя Мухтара Ауэзова. В 1975 году в Москве, Багдаде и Алма-Ате прошли торжественные мероприятия в честь 1100-летия философа.

Сегодня имя Аль-Фараби носит Казахский национальный университет. В 2010 году под эгидой ЮНЕСКО состоялся Международный круглый стол «Аль-Фараби и европейский Ренессанс», инициатором форума был дипломат, поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов. Наследие философа обсуждали учёные из двух десятков стран. С 2014 года в КазНУ ежегодно проводятся международные Фарабиевские чтения для студентов и молодых учёных, а также Олимпиада Аль-Фараби для старшеклассников. В университете внедряется научно-инновационный проект «Аль-Фараби университет Smart Сity», на темы, связанным с трудами Аль-Фараби, защищаются магистерские и докторские диссертации с приглашением фарабиеведов из стран Запада и Востока.

Празднование 1150-летия мыслителя должно завершиться осенью в Нур-Султане и Париже на Международном симпозиуме при поддержке ЮНЕСКО. На симпозиуме выступит 15 докладчиков из полутора десятка стран Востока и Запада, «мостом» между которыми называют философское наследие Абу Наср ибн Мухаммеда аль-Фараби.

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