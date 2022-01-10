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В Казахстане не массовые беспорядки. Всё гораздо хуже. Русские подтверждают

10 января 2022, 09:45  •  288 • Политика
Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин считает, что в республике имеют место не массовые беспорядки. Всё на самом деле гораздо хуже - страна столкнулась "с гибридной террористической атакой с целью дестабилизации и переворота". Русские дипломаты это подтверждают.
"Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как казахстанские, так и иностранные граждане", - цитирует ZTB заявление госсекретаря Казахстана Ерлана Карина.
Чиновник уверен, что речь идёт не о массовых беспорядках. Всё намного хуже. В подтверждение своим словам Карин приводит штурм административных объектов и департамента полиции Алма-Аты. Последний всю ночь держал оборону.
"Представляете, каким арсеналом оружия должны обладать террористы, чтобы держать в напряжении несколько часов большой департамент?" - задался вопросом чиновник.
Ранее и в МИД Казахстана подтвердили тот факт, что среди причастных к беспорядкам есть "лица, имеющие опыт боевого участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок". Фактически речь идёт о подготовленных боевиках, террористах, а не "мирных протестующих".
Это же подтверждают и русские дипломаты. Так, посол России в США Анатолий Антонов прямо заявил, что "Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию" и "тысячи джихадистов и мародёров попытались подорвать конституционный строй" республики. Дипломат особо отметил, что случившееся в Казахстане происходит после того, как американские военные сбежали из Афганистана.

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