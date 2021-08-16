В Казахстане начались рейды против русскоязычных: Комаров призвал власть к мерам

В Казахстане начались так называемые языковые рейды против этнических русских и русскоязычных казахов. Никита Комаров в связи с этим призвал местную власть к решительным мерам с целью пресечь данную дискриминацию.

Казахские националисты организовали в крупнейших городах страны так называемые языковые патрули, заметил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".

Шовинисты оскорбляют этнических русских и русскоязычных казахов за незнание казахского, наших соотечественников называют "гастарбайтерами" и "фашистами", указал ведущий "Первого русского".

В программе были показаны видео очевидцев и участников событий, запечатлевшие ряд конфликтных ситуаций на языковой почве в городах республики.

На одном из роликов мужчина требует от русскоязычных сотрудниц магазина, чтобы те разговаривали с ним исключительно на казахском. Если же работницы не знают языка, они должны "ехать в другое место", считает зачинщик спора.

Многие подобные видеозаписи шовинисты сами публикуют в своём аккаунте на YouTube. Эти "инспекторы" в ходе своих рейдов проверяют, есть ли в магазинах этикетки на казахском, устраивают продавцам фактически языковые экзамены. Многие из этих так называемых активистов упрекают русских и русскоязычных в неуважении к стране, где они живут, и нередко используют оскорбления в их адрес.