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В Казахстане начались рейды против русскоязычных: Комаров призвал власть к мерам
16 августа 2021, 19:15 • 82 • Политика
В Казахстане начались так называемые языковые рейды против этнических русских и русскоязычных казахов. Никита Комаров в связи с этим призвал местную власть к решительным мерам с целью пресечь данную дискриминацию.
Казахские националисты организовали в крупнейших городах страны так называемые языковые патрули, заметил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
Шовинисты оскорбляют этнических русских и русскоязычных казахов за незнание казахского, наших соотечественников называют "гастарбайтерами" и "фашистами", указал ведущий "Первого русского".
В программе были показаны видео очевидцев и участников событий, запечатлевшие ряд конфликтных ситуаций на языковой почве в городах республики.
На одном из роликов мужчина требует от русскоязычных сотрудниц магазина, чтобы те разговаривали с ним исключительно на казахском. Если же работницы не знают языка, они должны "ехать в другое место", считает зачинщик спора.
Многие подобные видеозаписи шовинисты сами публикуют в своём аккаунте на YouTube. Эти "инспекторы" в ходе своих рейдов проверяют, есть ли в магазинах этикетки на казахском, устраивают продавцам фактически языковые экзамены. Многие из этих так называемых активистов упрекают русских и русскоязычных в неуважении к стране, где они живут, и нередко используют оскорбления в их адрес.
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