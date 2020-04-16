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В Казахстане малый бизнес освободили от налогов и арендной платы

16 апреля 2020, 15:35  •  51 • В России

«Мы предлагаем для малого и среднего бизнеса принять решение, которое принято в некоторых странах, например, в Казахстане. Мы предлагаем сегодня забыть про налоги для малого бизнеса, просто сделать ставку 0%, вообще забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета», - сказал российский бизнес-омбудсмен. Эффективные меры правительства Казахстана не отметила также Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка.

В недавнем выпуске программы Владимира Соловьева представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что Казахстану потребовалось всего две недели для того, чтобы «снизить и перейти в другую фазу эпидемии». Представитель ВОЗ подчеркнула, что с эпидемией в мегаполисе - Нур-Султане - «абсолютно справились».

А раз так, то в крупнейших городах Казахстана начинается медленное и острожное возвращение к «довирусному» трудовому ритму.

Фото: сайт правительства РК www.primeminister.kz

Работать можно, но осторожно

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев представил предварительный перечень предприятий Нур-Султане и Алмате, работа которых возобновится 20 апреля. Чиновник подчеркнул, что возвращение к труду сотрудников этих предприятий будет проводиться поэтапно, с учетом заключений Министерства здравоохранения.

В рамках первого этапа запускаются предприятия тех секторов, где риск заражения сведен к минимуму. Готовятся протоколы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, организация централизованной развозки работников, система мониторинга. В Алмате возобновят работу все отрасли промышленности, включая складирование и строительство, выйдет на службу половина сотрудников банков второго уровня, организаций на рынке ценных бумаг, работники шиномонтажа, автомоек, ремонта оргтехники. 128 тыс. человек перейдут на режим полного рабочего дня. В Нур-Султане возобновят работу индустриальные предприятия, компании в сфере строительства, поставки стройматериалов, технадзора, работники сферы бутовых услуг. В итоге вынужденная безработица прекратится для 20% трудовых ресурсов столицы Казахстана.

Финансовая вакцина от последствий эпидемии

Большинство экспертов сходится в том, что в сфере экономики самой масштабной «коллективной» жертвой COVID-19 стали работники малого и среднего бизнеса, многомиллионная армия которых после закрытия ресторанов, магазинов, торгово-развлекательных комплексов, концертных залов и стадионов, а также предприятий мелкого и среднего производства становится армией «лишних людей».

По данным министерства финансов в Казахстане зарегистрировано 1 млн 308 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, который в общей сложности приносит 30% ВВП страны. Наиболее распространенной формой малого бизнеса в Казахстане являются ИП - индивидуальные предприниматели, их 68%. А всего в разных сферах малого и среднего бизнеса 18-миллионной Республики Казахстан трудится более 3 млн граждан. Это основа экономики, как раньше говорили «соль земли».

Именно поэтому о поддержке малого и среднего бизнеса власти Казахстана объявили сразу после введения чрезвычайного положения. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительством Казахстана было подготовлено два пакета срочных антикризисных мер. Уже выделено 5,9 трлн тенге (это около 1 трлн руб.), что составляет 8,6% от ВВП Казахстана. Среди стран ЕАЭС это самая высокая цифра на сегодня.

Каждый конкретный казахстанский индивидуальный предприниматель, оставшийся без работы, сейчас получает от государства:

- ежемесячное социальное пособие в размере 42 500 тенге (это 7500 рублей).

- освобождается на время карантина от арендной платы и уплаты налогов. Конкретно - от индивидуального подоходного и социального налогов, взносов и отчислений на обязательное медицинское страхование, социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов.

- тот, на ком висит кредит, получает «кредитные каникулы», но при этом одновременно предприниматель может взять кредит под минимальные 8% для поддержки своего бизнеса.

- отменены все проверки надзорных органов.

«В кризисных условиях каждое работающее предприятие, каждое рабочее место особенно значимо. Поручаю пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику, исключив на период кризиса любые факты давления на предпринимателей со стороны силового блока и фискальных органов», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним инструментом поддержки бизнес-активности и борьбы против безработицы станет программа «Дорожная карта занятости» финансирование которой превысит 170 миллиардов в рублёвом эквиваленте. «Дорожная карта» - это госзаказы в том числе для компаний малого среднего бизнеса. Это строительство и модернизация новых социальных объектов, жилых домов, станций водоснабжения, объектов газо- и электроснабжения. Кроме того, программа предусматривает модернизацию социальной и транспортной инфраструктуры, объектов ЖКХ, школ, больниц, спортивных комплексов. В программу включено 7000 объектов.

До 1 трлн тенге или около 173 млрд рублей будет расширено кредитование и перечень приоритетных товаров по программе «Экономика простых вещей». Цель программы - выпуск продукции, а также оказания услуг, которые не требуют значительных вложений и применения сложных технологий, т.е. производство текстиля, мебели и других товаров, конкурентных на мировом рынке и производящихся «рядом».

Предприняты и другие меры. Крупные объекты торговли, кинотеатры, выставочные залы, спортивные объекты освобождаются от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год. Приостанавливается начисление пени, перенесен срок налоговых отчетов за III квартал. Аграрно-промышленный комплекс освобождён налога на добавленную стоимость, избавится от налога на импорт биологических активов от крупного рогатого скота до племенных цыплят, а также от налога на земли сельхозназначения, амнистия коснется почти 7 тыс. аграриев. ИП, работающим на ниве сельского хозяйства, помогут с покупкой средств личной защиты, семян и удобрений, наделят правом беспрепятственного перевоза продукции по стране, и – самое главное – постараются обеспечить закупки.

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Фото: сайт правительства РК www.primeminister.kz

Так что в Казахстане наглядно опровергают старую пессимистичную формулу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Государство пришло на помощь и оказывает её эффективно. Кстати, несмотря на кризис, товарооборот между РФ и РК вырос по сравнению с прошлым годом. Товарооборот в январе-феврале 2020 года составил $2,7 млрд., что на 3,8% выше показателя января-февраля 2019 года.

При этом Казахстан оказывает гуманитарную помощь соседним странам. В частности, несколько партий защитных медицинских средств в разгар эпидемии Covid-19 были переданы в Китай. Оказывается дружеская поддержка Кыргызстану и Таджикистану. По поручению президента Токаева в каждую из этих стран будет отправлена знаменитая казахстанская мука в объёме по 5 тысяч тонн на общую сумму 3 млн долларов.

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