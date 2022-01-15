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В Казахстане избавляются от имени Нурсултана Назарбаева

15 января 2022, 00:00  •  83 • Политика
В Казахстане стали исчезать таблички с именем экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. "Теперь ждём развилки. Либо "языковые патрули" припишут к акиматам на постоянной основе, либо после разбора январских полётов всех, кто мегаказах, разгонят", - прокомментировал "деелбасизацию" Дмитрий Стешин.
После беспорядков в Казахстане в городах страны начали пропадать таблички с именем елбасы или первого президента страны Нурсултана Назарбаева. "Деелбасизацию" в Казахстане прокомментировал журналист Дмитрий Стешин.
На пропажу табличек с именем Назарбаева первыми обратили внимание казахстанские СМИ. Они сообщают, что в столице Казахстана перед зданием Фонда Нурсултана Назарбаева пропала мраморная табличка с его именем. Кроме того, в здании полиции в Алма-Ате исчезло указание авторства Назарбаева под выложенной "золотом" цитатой в зале совещаний.
В Казахстане началась "деелбасизация". Теперь ждём развилки. Либо "языковые патрули" припишут к акиматам на постоянной основе, либо после разбора январских полётов всех, кто мегаказах, разгонят по зимней степи...
- комментирует Дмитрий Стешин в своём Teleram-канале.

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