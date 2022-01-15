В Казахстане избавляются от имени Нурсултана Назарбаева

В Казахстане стали исчезать таблички с именем экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. "Теперь ждём развилки. Либо "языковые патрули" припишут к акиматам на постоянной основе, либо после разбора январских полётов всех, кто мегаказах, разгонят", - прокомментировал "деелбасизацию" Дмитрий Стешин.

После беспорядков в Казахстане в городах страны начали пропадать таблички с именем елбасы или первого президента страны Нурсултана Назарбаева. "Деелбасизацию" в Казахстане прокомментировал журналист Дмитрий Стешин.

На пропажу табличек с именем Назарбаева первыми обратили внимание казахстанские СМИ. Они сообщают, что в столице Казахстана перед зданием Фонда Нурсултана Назарбаева пропала мраморная табличка с его именем. Кроме того, в здании полиции в Алма-Ате исчезло указание авторства Назарбаева под выложенной "золотом" цитатой в зале совещаний.

В Казахстане началась "деелбасизация". Теперь ждём развилки. Либо "языковые патрули" припишут к акиматам на постоянной основе, либо после разбора январских полётов всех, кто мегаказах, разгонят по зимней степи...

- комментирует Дмитрий Стешин в своём Teleram-канале.