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В Казахстане и Киргизии празднуют "день резни русских" - Безпалько

08 августа 2021, 19:40  •  109 • Политика
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил межнациональные отношения в Киргизии. Он отметил, что в странах Средней Азии празднуют день памяти Туркестанского восстания.
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, прокомментировал скандал в Киргизии, где местный житель бросился на сотрудницу детского центра в Бишкеке за то, что она заговорила с ним по-русски.
В целом, конечно, это очень печально, что подобного рода инциденты сейчас имеют место быть в Киргизии. И наверняка имеют место быть и в других странах Союза Независимых Государств и ЕАЭС. Ну, например, я могу точно сказать, что подобного рода инциденты были в Казахстане. Это отражает политику руководства этих государств, которые, к сожалению, несмотря на то, что эти государства входят в интеграционные союзы с Россией, продолжают развивать националистическую тематику и воспитывать из своих граждан людей в духе того, что Россия - это колонизатор, угнетатель, что это страна, которая исторически была противником Киргизии и Казахстана, и для других стран,
- рассказал Безпалько в комментарии для "Первого русского".
По словам члена Совета, такие ситуации происходят там, где выстраивается "подобным образом национальная идентичность".
"Я напомню, что и в Казахстане, и в Киргизии, например, празднуются... ну, не празднуются, но отмечается День туркестанского восстания. Туркестанское восстание - это день резни русских в этом регионе. Причём даже не в результате прямого столкновения мужчин с мужчинами, военнослужащих против военнослужащих. Военнослужащие мужчины, то есть, простите, русские мужчины все ушли на фронт, они были военнослужащими. Это была резня женщин, стариков и детей. И я не преувеличиваю, когда говорю об этом", - отметил Безпалько.
Эксперт уверен, что "правительству России следовало бы обратить внимание на этот инцидент, потребовать наказать жесточайшим образом этого человека. Чтобы он получил по максимуму".
Конечно же, это должно каким-то образом обратить внимание правительства России на то, как могут себя вести эти мигранты здесь, в Российской Федерации. Ведь у нас практически даже учёт этих людей строится достаточно сложно. Потому что, поскольку Киргизия входит в ЕАЭС, то этим людям не нужно, скажем, получать патенты. Они могут регистрироваться, могут не регистрироваться. В зависимости от того, насколько это требует работодатель и насколько строго за этим следят в регионе,
- отмечает эксперт.
"В Москве, и вообще по России, существует фактически параллельная Киргизия. Киргизтаун. Об этом писали журналисты, учёные. И, в принципе, пока он носит мирный характер, в Москве, но, тем не менее, там достаточно большое количество клубов единоборств. Там есть закрытые для некиргизов кафе, другие точки сборки и так далее. Бо́льшая часть киргизов, которые живут в этом Киргизтауне, общаются между собой. Многие из них даже не могут выучить русский язык. Потому что, повторю, 73 % киргизов, которые живут и работают в Москве, благодаря ряду исследований, общаются исключительно между собой. Если они заразятся такими же настроениями, как этот напавший на сотрудницу, то, соответственно, в данной ситуации это будет довольно-таки деструктивным фактором, не только в отношениях между Россией и Киргизией, но и здесь, внутри российской жизни", - подчеркивает политолог.
Следует обратить внимание на то, насколько часто предоставляется гражданство России уроженцам Киргизии. Напомню, что один из них, из киргизов, получивших российское гражданство, взорвал себя в петербургском метро. Я думаю, что этот инцидент - очень хороший повод для того, чтобы и общественность, особенно русская, и, соответственно, ряд людей в правительстве поставили вопросы о том, как нам строить отношения дальше и о том, как должны относиться к русским в Киргизии,
- рассказал Безпалько Царьграду.

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