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В Казахстане и Киргизии празднуют "день резни русских" - Безпалько
08 августа 2021, 19:40 • 109 • Политика
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил межнациональные отношения в Киргизии. Он отметил, что в странах Средней Азии празднуют день памяти Туркестанского восстания.
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, прокомментировал скандал в Киргизии, где местный житель бросился на сотрудницу детского центра в Бишкеке за то, что она заговорила с ним по-русски.
- рассказал Безпалько в комментарии для "Первого русского".
По словам члена Совета, такие ситуации происходят там, где выстраивается "подобным образом национальная идентичность".
"Я напомню, что и в Казахстане, и в Киргизии, например, празднуются... ну, не празднуются, но отмечается День туркестанского восстания. Туркестанское восстание - это день резни русских в этом регионе. Причём даже не в результате прямого столкновения мужчин с мужчинами, военнослужащих против военнослужащих. Военнослужащие мужчины, то есть, простите, русские мужчины все ушли на фронт, они были военнослужащими. Это была резня женщин, стариков и детей. И я не преувеличиваю, когда говорю об этом", - отметил Безпалько.
Эксперт уверен, что "правительству России следовало бы обратить внимание на этот инцидент, потребовать наказать жесточайшим образом этого человека. Чтобы он получил по максимуму".
- отмечает эксперт.
"В Москве, и вообще по России, существует фактически параллельная Киргизия. Киргизтаун. Об этом писали журналисты, учёные. И, в принципе, пока он носит мирный характер, в Москве, но, тем не менее, там достаточно большое количество клубов единоборств. Там есть закрытые для некиргизов кафе, другие точки сборки и так далее. Бо́льшая часть киргизов, которые живут в этом Киргизтауне, общаются между собой. Многие из них даже не могут выучить русский язык. Потому что, повторю, 73 % киргизов, которые живут и работают в Москве, благодаря ряду исследований, общаются исключительно между собой. Если они заразятся такими же настроениями, как этот напавший на сотрудницу, то, соответственно, в данной ситуации это будет довольно-таки деструктивным фактором, не только в отношениях между Россией и Киргизией, но и здесь, внутри российской жизни", - подчеркивает политолог.
- рассказал Безпалько Царьграду.
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