|
В Каракасе исчез фотограф агентства EFE
31 января 2019, 06:24 • 79 • В мире
Aгентство EFE сообщило в своем twitter, что колумбийский фотограф, работающий на них в Каракасе исчез
Фотограф крупнейшего испанского независимого информационного агентства EFE, работающий в Каракасе, пропал без вести.
Об этом сообщил его рабодаталель в Twitter.
"В Каракасе исчез колумбийский фотограф агентства EFE", — говорится в его сообщении.
Несколько фотографов, как утверждает профсоюз работников СМИ, были задержаны. Возможно, причина отсутствия связи с колумбицем — его задержание.
Ранее была произведена депортация двух чилийских журналистов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2019, 13:54
|
24 января 2019, 14:24
|
30 января 2019, 04:24
|
25 января 2019, 13:54
|
29 января 2019, 02:09
|
27 января 2019, 01:24
|
27 января 2019, 20:54