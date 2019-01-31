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В Каракасе исчез фотограф агентства EFE

31 января 2019, 06:24  •  79 • В мире
Aгентство EFE сообщило в своем twitter, что колумбийский фотограф, работающий на них в Каракасе исчез
Фотограф крупнейшего испанского независимого информационного агентства EFE, работающий в Каракасе, пропал без вести.
Об этом сообщил его рабодаталель в Twitter.
"В Каракасе исчез колумбийский фотограф агентства EFE", — говорится в его сообщении.
Несколько фотографов, как утверждает профсоюз работников СМИ, были задержаны. Возможно, причина отсутствия связи с колумбицем — его задержание.
Ранее была произведена депортация двух чилийских журналистов.

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