В Каракасе исчез фотограф агентства EFE

Aгентство EFE сообщило в своем twitter, что колумбийский фотограф, работающий на них в Каракасе исчез

Фотограф крупнейшего испанского независимого информационного агентства EFE, работающий в Каракасе, пропал без вести.

Об этом сообщил его рабодаталель в Twitter.

"В Каракасе исчез колумбийский фотограф агентства EFE", — говорится в его сообщении.

Несколько фотографов, как утверждает профсоюз работников СМИ, были задержаны. Возможно, причина отсутствия связи с колумбицем — его задержание.

Ранее была произведена депортация двух чилийских журналистов.