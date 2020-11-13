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В карабахском селе в ожидании сдачи Азербайджану сжигают дома и прощаются с монастырём
13 ноября 2020, 22:00 • 89 • В мире
В СМИ появились сообщения, что в карабахском селе Дадиванк сжигают дома после новостей, что территория подпадёт под контроль Азербайджана. Настоятель Дадиванкского монастырского комплекса отец Ованнес крестил пришедших попрощаться со святыней. В беседе с журналистами он сокрушался: невозможно вывезти самое главное - Дадиванк. Впрочем, позднее, как стало известно, монастырь может остаться у армян.
Соглашение о мире в Нагорном Карабахе не всеми было воспринято однозначно - в Ереване после этого устроили массовые стихийные акции против действующих властей. В самой непризнанной республике жители перебираются на территорию Армении.
В СМИ были обнародованы кадры из села Дадиванк Карвачарского района. Утверждается, что на фоне новостей о передаче территории под контроль Баку местные стали сжигать свои дома, чтобы "гостям" ничего не досталось.
Кроме того, в местном храме крестили пришедших попрощаться со старинным монастырём. Собравшиеся пели духовные песнопения, среди прихожан были и солдаты.
Настоятель монастыря Дадиванк Тер Ованнес в беседе с журналистами сокрушался, что самое главное, что нельзя вывезти, - это сам Дадиванк.
Впрочем, позднее настоятель сообщил, что Дадиванкский монастырский комплекс в Нагорном Карабахе не будет передан азербайджанской стороне. "Мне позвонил президент Арцаха Араик Арутюнян и велел не трогать хачкары. Он сказал, что Дадиванк был и останется нашим", - приводит его слова Sputnik Армения.
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