В карабахском селе в ожидании сдачи Азербайджану сжигают дома и прощаются с монастырём

Соглашение о мире в Нагорном Карабахе не всеми было воспринято однозначно - в Ереване после этого устроили массовые стихийные акции против действующих властей. В самой непризнанной республике жители перебираются на территорию Армении.

В СМИ были обнародованы кадры из села Дадиванк Карвачарского района. Утверждается, что на фоне новостей о передаче территории под контроль Баку местные стали сжигать свои дома, чтобы "гостям" ничего не досталось.

Кроме того, в местном храме крестили пришедших попрощаться со старинным монастырём. Собравшиеся пели духовные песнопения, среди прихожан были и солдаты.

Настоятель монастыря Дадиванк Тер Ованнес в беседе с журналистами сокрушался, что самое главное, что нельзя вывезти, - это сам Дадиванк.

Впрочем, позднее настоятель сообщил, что Дадиванкский монастырский комплекс в Нагорном Карабахе не будет передан азербайджанской стороне. "Мне позвонил президент Арцаха Араик Арутюнян и велел не трогать хачкары. Он сказал, что Дадиванк был и останется нашим", - приводит его слова Sputnik Армения.