Четырёхминутный репортаж в основном состоит из коротких бесед с людьми на линии огня. Но самым ярким моментом являются кадры, запечатлевшие погибших.

Журналист рассказывает, что армии Азербайджана удача не улыбается. Ей не удалось сколь-нибудь существенно продвинуться, а потери личного состава достаточно большие.

Представитель СМИ стоит на пустыре, а за его спиной видна бродячая собака. Часть экрана замазана, чтобы не показывать вблизи тело убитого. Журналист говорит, что в Карабахе стало трудно дышать: невозможно описать запах, который исходит от десятков трупов на северной линии фронта.

Азербайджан не забирает своих погибших неделями. Сообщается, что место, где находятся убитые военные, от армянской границы дальше, чем от азербайджанской, пишет "Русская весна".