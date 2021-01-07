Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника панде...
Главная / Политика

В Капитолии застрелен человек. Часть американской полиции спасается бегством

07 января 2021, 11:00  •  144 • Политика
Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть в Капитолий США. Однако разогнать людей не удалось. В результате часть силовиков обратились в бегство. Кроме того, в Капитолии застрелен человек.
Царьград продолжает вести прямую трансляцию из Вашингтона, где протестующие ворвались в здание Капитолия. Появились первые пострадавшие. Полиция Капитолия с оружием в руках приказывает протестующим покинуть здание Конгресса США. Более того, сообщается о стрельбе внутри здания.
Известно, что жертвой стрельбы в Конгрессе США стала девушка. По сообщениям местных СМИ, охрана Капитолия выстрелила ей в шею, когда она пыталась с другими протестующими взломать двери.
Появилось и видео стрельбы внутри здания. Однако пока неясно, действительно ли удалось запечатлеть момент, когда ранение получила та самая девушка.
BREAKING GRAPHIC CONTENT: Person shot inside the US Capitol building. Person was unarmed. Treated by police officers before being transported. No further details at this time. #WashingtonDC pic.twitter.com/UnJUuF1Abb
- Rise Images (@rise_images) January 6, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin Khabar
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отделяет всего одно "если"
07 января 2021, 03:40
"Лавров, приди! Печеньки принеси!" Американцы прорываются в Капитолий. Русские наблюдают онлайн
07 января 2021, 00:00
Демократы захватили Конгресс. Судьбу США будет решать Камала Харрис
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит ...
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin K...
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отде...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
03 января 2021, 01:35
Москаль: Независимость оставила украинцев у разбитого корыта
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.