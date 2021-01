В Капитолии застрелен человек. Часть американской полиции спасается бегством

Царьград продолжает вести прямую трансляцию из Вашингтона, где протестующие ворвались в здание Капитолия. Появились первые пострадавшие. Полиция Капитолия с оружием в руках приказывает протестующим покинуть здание Конгресса США. Более того, сообщается о стрельбе внутри здания.

Известно, что жертвой стрельбы в Конгрессе США стала девушка. По сообщениям местных СМИ, охрана Капитолия выстрелила ей в шею, когда она пыталась с другими протестующими взломать двери.

Появилось и видео стрельбы внутри здания. Однако пока неясно, действительно ли удалось запечатлеть момент, когда ранение получила та самая девушка.

BREAKING GRAPHIC CONTENT: Person shot inside the US Capitol building. Person was unarmed. Treated by police officers before being transported. No further details at this time. #WashingtonDC pic.twitter.com/UnJUuF1Abb