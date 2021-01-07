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В Капитолии застрелен человек. Часть американской полиции спасается бегством
07 января 2021, 11:00 • 144 • Политика
Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть в Капитолий США. Однако разогнать людей не удалось. В результате часть силовиков обратились в бегство. Кроме того, в Капитолии застрелен человек.
Царьград продолжает вести прямую трансляцию из Вашингтона, где протестующие ворвались в здание Капитолия. Появились первые пострадавшие. Полиция Капитолия с оружием в руках приказывает протестующим покинуть здание Конгресса США. Более того, сообщается о стрельбе внутри здания.
Известно, что жертвой стрельбы в Конгрессе США стала девушка. По сообщениям местных СМИ, охрана Капитолия выстрелила ей в шею, когда она пыталась с другими протестующими взломать двери.
Появилось и видео стрельбы внутри здания. Однако пока неясно, действительно ли удалось запечатлеть момент, когда ранение получила та самая девушка.
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