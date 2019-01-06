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В канун Рождества Путин приехал в детский хоспис

06 января 2019, 22:24  •  91 • В России

- Путин?! - очень удивился один из детей, когда президент России вошел в комнату.

- Да, здорово! - помахал рукой Владимир Путин. - Хочу поздравить вас с Рождеством!

Глава государства в канун праздника приехал в детский хоспис в Невском районе Петербурга. Таким образом программа рождественского вечера президента, когда он традиционно приезжает в один из храмов за пределами столицы, радикально расширилась.

В "Детском хосписе" сейчас состоит на учете более 250 детей, а 23 ребенка находятся в стационаре круглосуточно. Учреждение было создано по инициативе протоиерея Александра Ткаченко и поддержке правительства города и основной вид его деятельности - оказание помощи проживающим в Санкт-Петербурге детям в возрасте от трех месяцев до 18 лет, избавление от боли на стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения.

Владимир Путин в Санкт-Петербургском детском хосписе. Фото Александр Демьянчук/ТАСС

- Очень хороший дом у вас здесь, - оценил увиденное президент. - Я посмотрел некоторые помещения, хорошо так оборудованы, сделаны хорошо. Очень функционально!

- Руководитель шикарный у нас, - ответила одна из сотрудниц центра.

- А мы знакомы, он и приглашал меня к вам, - согласился Путин. - А вам, ребята, нравится здесь?

На что дети ответили дружным "да". Президент поздравил их и сотрудников хосписа с Рождеством и подарил подарки.

В ответ получил от детей в подарок елочные игрушки.

- У нас ресурсы сейчас появятся, будем дополнительные деньги выделять на федеральном уровне на паллиативную помощь ежегодно - 5 миллиардов ежегодно, - пообещал глава государства во время разговора с сотрудниками хосписа. - И закон примем, в январе уже первое чтение пройдет.

Владимир Путин приехал в детский хоспис в Санкт-Петербурге.

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