В канцелярии польского премьера сообщили о новом главе МИД

Об этом сообщил сам Дворчик на своей странице в Twitter. Он отметил, что Моравецкий также поблагодарил Чапутовича за проделанную работу.

При этом Дворчик уточнил, что новый глава МИД Польши будет в скором времени представлен. Причём вместе с новым министром здравоохранения.