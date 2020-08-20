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В канцелярии польского премьера сообщили о новом главе МИД
20 августа 2020, 20:15 • 56 • Политика
Глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик сообщил о новом главе МИД страны. По словам Дворчика, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял отставку главы МИД Яцека Чапутовича.
Об этом сообщил сам Дворчик на своей странице в Twitter. Он отметил, что Моравецкий также поблагодарил Чапутовича за проделанную работу.
При этом Дворчик уточнил, что новый глава МИД Польши будет в скором времени представлен. Причём вместе с новым министром здравоохранения.
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