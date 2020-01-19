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В Канаде заявили о возможном визите следователя по Boeing на Украину

19 января 2020, 20:24  •  52 • Украина
Иранский глава расследования по крушению Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сбитого иранской системой ПВО в Тегеране, может совершить визит на Украину в течение недели.
 
© Ahmad Halabisaz/Xinhua globallookpress.com
 

Об этом говорится в сообщении Управления по безопасности на транспорте Канады.

«Главный следователь может поехать на Украину на этой неделе, чтобы встретиться с главой национального расследования и обсудить ход расследования, а также посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев», — заявили в управлении.

Также в управлении заявили, что чёрные ящики самолёта ещё находятся в Иране и пока нет «чётких планов» касательно того, когда и где они будут расшифрованы.

Ранее в Иране заявили, что пока не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу.

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