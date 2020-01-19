|
В Канаде заявили о возможном визите следователя по Boeing на Украину
19 января 2020, 20:24 • 52 • Украина
Иранский глава расследования по крушению Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сбитого иранской системой ПВО в Тегеране, может совершить визит на Украину в течение недели.
© Ahmad Halabisaz/Xinhua globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении Управления по безопасности на транспорте Канады.
«Главный следователь может поехать на Украину на этой неделе, чтобы встретиться с главой национального расследования и обсудить ход расследования, а также посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев», — заявили в управлении.
Также в управлении заявили, что чёрные ящики самолёта ещё находятся в Иране и пока нет «чётких планов» касательно того, когда и где они будут расшифрованы.
Ранее в Иране заявили, что пока не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 января 2020, 15:24
|
13 января 2020, 11:54
|
15 января 2020, 14:28
|
16 января 2020, 08:09
|
19 января 2020, 10:54
|
17 января 2020, 13:24
|
18 января 2020, 18:39