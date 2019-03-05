В Канаде развернули самолёт из-за отсутствия рыбы в меню обеда

На борту лайнера авиакомпании Air Canada в бизнес-классе произошёл дебош. Причиной этого инцидента послужило отсутствие рыбного меню в предлагаемом на борту обеде.

Как пишет The Sun, пассажир после отказа на требование подать ему рыбу устроил скандал такого масштаба, что лайнер вынужден был вернуться в аэропорт вылета.

Дебошира высадили, остальные пассажиры прилетели из Ванкувера в Торонто на пять часов позже, чем предполагалось.