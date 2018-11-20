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В Канаде преступник открыл огонь в больнице: Один сотрудник медучреждения получил тяжелое ранение

20 ноября 2018, 17:24  •  48 • В мире
Заключенный открыл стрельбу в канадской больнице. Прежде чем его обезвредили, преступник успел ранить одного человека.
В Канаде заключенный устроил стрельбу внутри больницы города Кингстона. В результате происшествия пострадал один из сотрудников медучреждения. Подробности случившегося сообщает телеканал CBC.
Инцидент произошел 19 ноября в больнице города Кингстона, провинция Онтарио. В медучреждение под охраной был доставлен заключенный. В какой-то момент он вытащил пистолет из кобуры одного из своих охранников и успел сделать не менее 2 выстрелов.
Отмечается, что один из сотрудников больницы получил тяжелое огнестрельное ранение, однако его жизни ничего не угрожает. Вооруженный преступник был почти сразу нейтрализован, сообщает Nation News.
Heavy police presence at KGH emergency department has almost cleared.

KGH did initiate a code silver during this event.#ygk pic.twitter.com/Qr8drfVzhC
— Dominic Christian Owens (@DomChrisOwens) 19 ноября 2018 г.

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