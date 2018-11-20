В Канаде преступник открыл огонь в больнице: Один сотрудник медучреждения получил тяжелое ранение

Заключенный открыл стрельбу в канадской больнице. Прежде чем его обезвредили, преступник успел ранить одного человека.

В Канаде заключенный устроил стрельбу внутри больницы города Кингстона. В результате происшествия пострадал один из сотрудников медучреждения. Подробности случившегося сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел 19 ноября в больнице города Кингстона, провинция Онтарио. В медучреждение под охраной был доставлен заключенный. В какой-то момент он вытащил пистолет из кобуры одного из своих охранников и успел сделать не менее 2 выстрелов.

Отмечается, что один из сотрудников больницы получил тяжелое огнестрельное ранение, однако его жизни ничего не угрожает. Вооруженный преступник был почти сразу нейтрализован, сообщает Nation News.