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В Канаде преступник открыл огонь в больнице: Один сотрудник медучреждения получил тяжелое ранение
20 ноября 2018, 17:24 • 48 • В мире
Заключенный открыл стрельбу в канадской больнице. Прежде чем его обезвредили, преступник успел ранить одного человека.
В Канаде заключенный устроил стрельбу внутри больницы города Кингстона. В результате происшествия пострадал один из сотрудников медучреждения. Подробности случившегося сообщает телеканал CBC.
Инцидент произошел 19 ноября в больнице города Кингстона, провинция Онтарио. В медучреждение под охраной был доставлен заключенный. В какой-то момент он вытащил пистолет из кобуры одного из своих охранников и успел сделать не менее 2 выстрелов.
Отмечается, что один из сотрудников больницы получил тяжелое огнестрельное ранение, однако его жизни ничего не угрожает. Вооруженный преступник был почти сразу нейтрализован, сообщает Nation News.
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