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В Канаде небольшой город подвергся нашествию морских котиков - видео

10 января 2019, 19:09  •  97 • В мире
Канадский город заполонили десятки морских котиков. Жители ничего не могут сделать из-за местного закона.
В Канаде небольшой городок Роддиктон-Байд-Арм подвергся нашествию десятков морских котиков. Животные перекрыли дороги и входы в некоторые здания, а местные жители ничего не могут с этим сделать из-за федерального закона, запрещающего вмешиваться в жизнь морских млекопитающих.
Специалисты отмечают, что поведение морских котиков крайне необычно. Обычно они проводят время в воде либо отдыхают или прячутся от хищников на льдинах. Возможной причиной нашествия в Роддиктон-Байд-Арме является то, что животные забрались слишком далеко и заблудились.
Сообщается, что в городе находится порядка 40 морских котиков. Они блокируют дороги и здания. Также животные сильно оголодали и выглядят нездоровыми. При этом местные жители бессильны помочь котикам, так как это запрещает федеральный закон. Мэр городка обратилась за помощью к властям.
"Нас заваливают звонками с просьбами помочь. Люди видят, что животные страдают", - цитирует Би-би-си слова градоначальника.
The seals have taken over in Roddickton-Bide Arm

They've been spotted all over town, and two of the animals have died, but DFO says that's normal https://t.co/jT0HnKdt31 pic.twitter.com/ce6gG6oFyo
— CBC N.L. (@CBCNL) 9 января 2019 г.

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