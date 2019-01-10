|
В Канаде небольшой город подвергся нашествию морских котиков - видео
10 января 2019, 19:09 • 97 • В мире
Канадский город заполонили десятки морских котиков. Жители ничего не могут сделать из-за местного закона.
В Канаде небольшой городок Роддиктон-Байд-Арм подвергся нашествию десятков морских котиков. Животные перекрыли дороги и входы в некоторые здания, а местные жители ничего не могут с этим сделать из-за федерального закона, запрещающего вмешиваться в жизнь морских млекопитающих.
Специалисты отмечают, что поведение морских котиков крайне необычно. Обычно они проводят время в воде либо отдыхают или прячутся от хищников на льдинах. Возможной причиной нашествия в Роддиктон-Байд-Арме является то, что животные забрались слишком далеко и заблудились.
Сообщается, что в городе находится порядка 40 морских котиков. Они блокируют дороги и здания. Также животные сильно оголодали и выглядят нездоровыми. При этом местные жители бессильны помочь котикам, так как это запрещает федеральный закон. Мэр городка обратилась за помощью к властям.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2019, 20:54
|
08 января 2019, 14:55
|
05 января 2019, 02:24
|
04 января 2019, 06:54
|
05 января 2019, 02:24
|
09 января 2019, 02:24
|
07 января 2019, 22:39