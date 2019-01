В Канаде небольшой город подвергся нашествию морских котиков - видео

В Канаде небольшой городок Роддиктон-Байд-Арм подвергся нашествию десятков морских котиков. Животные перекрыли дороги и входы в некоторые здания, а местные жители ничего не могут с этим сделать из-за федерального закона, запрещающего вмешиваться в жизнь морских млекопитающих.

Специалисты отмечают, что поведение морских котиков крайне необычно. Обычно они проводят время в воде либо отдыхают или прячутся от хищников на льдинах. Возможной причиной нашествия в Роддиктон-Байд-Арме является то, что животные забрались слишком далеко и заблудились.

Сообщается, что в городе находится порядка 40 морских котиков. Они блокируют дороги и здания. Также животные сильно оголодали и выглядят нездоровыми. При этом местные жители бессильны помочь котикам, так как это запрещает федеральный закон. Мэр городка обратилась за помощью к властям.

