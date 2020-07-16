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В камуфляже и с ружьём на прорыв границы: Грузия устроила России "политический спектакль"
16 июля 2020, 15:00 • 36 • Политика
В МИД РФ выразили обеспокоены участившимися случаями попыток прорыва границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. В сообщении дипломатов указывается, что в некоторых случаях были пойманы мужчины в камуфляже и с ружьём. Дипломаты считают, что Тбилиси показывает "политический спектакль", и требуют прекратить провокации.
В департаменте информации и печати МИД РФ сообщили об участившихся инцидентах с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии. На прорыв шли либо небольшой группой, либо "одиночки". Последние в ряде случаев были одеты в камуфляж и прихватили с собой ружьё.
В некоторых случаях задержанных передавали грузинской стороне, в других к делу подключались следователи. Одна из провокаций с попыткой незаконно пересечь границу закончилась стрельбой.
Дипломаты обратили внимание на то, что российская сторона старается решить вопрос, даже в случае провокации, "максимально неполитизированно и гибко". Однако, отметили в МИД РФ, "в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль" и переложить ответственность.
Возмутили дипломатов обвинения с грузинской стороны в том, что якобы это Россия устраивает провокации, нарушает план Медведева - Саркози и вообще, мол, проявляет "полное неуважение к призыву генсека ООН к всеобщему прекращению огня на период пандемии".
В МИД России потребовали от Тбилиси прекратить и провокации, и подобные голословные обвинения, вернувшись в русло диалога. Досталось и американцам. Российские дипломаты также обратили внимание на то, что из-за океана звучат провокационные комментарии из Госдепартамента. Подобные заявления делает и посольство США в Тбилиси.
"В уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал, - поясняют в МИД РФ. - Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий".
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