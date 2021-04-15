Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объя...
Главная / В мире

В кампании кибершпионажа утвердили "русский след": В Белом доме назвали "три личины" СВР

15 апреля 2021, 19:15  •  51 • В мире
В США обвинили Службу внешней разведки России в причастности к крупному хакерскому взлому. Как говорится в сообщении Белого дома, СВР якобы стоит за атакой на платформу SolarWinds Orion.
Службу внешней разведки России в США уже официально приписали к крупнейшей кибератаке. По версии Белого дома, СВР якобы причастна к атаке на платформу SolarWinds Orion и иные структуры информационных технологий.
В сообщении говорится, что это обвинение является официальной позицией Штатов.
"СВР, также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа", - пояснили в Белом доме.
Впрочем, никаких доказательств высказанных обвинений дано не было. Однако, объяснил Белый дом, выводы сделаны на подозрениях американской разведки.
Разведсообщество США "в высокой степени уверено в своих оценках относительно причастности СВР", сказано в заявлении Белого дома.
Напомним, мощная атака на SolarWinds произошла в конце прошлого года. В США заподозрили во взломе Россию, однако в Кремле подчеркнули, что Москва не причастна ни к последней, ни к прочим кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 01:50
Проход отменён: Два эсминца США не дошли до Чёрного моря
15 апреля 2021, 01:50
"Дедушка, до свидания, сползай с карты!" Баранец о закулисье переговоров Байдена и Путина
15 апреля 2021, 01:50
Глава Генштаба назвал ключевого союзника России в Закавказье
14 апреля 2021, 22:10
"Не знаем точно, где, когда и как, но…": Разведка США сократила версии о появлении COVID до двух
15 апреля 2021, 07:20
Репортаж о доме престарелых чуть не превратился в фильм-катастрофу
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра...
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-т...
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.