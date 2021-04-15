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В кампании кибершпионажа утвердили "русский след": В Белом доме назвали "три личины" СВР
15 апреля 2021, 19:15 • 51 • В мире
В США обвинили Службу внешней разведки России в причастности к крупному хакерскому взлому. Как говорится в сообщении Белого дома, СВР якобы стоит за атакой на платформу SolarWinds Orion.
Службу внешней разведки России в США уже официально приписали к крупнейшей кибератаке. По версии Белого дома, СВР якобы причастна к атаке на платформу SolarWinds Orion и иные структуры информационных технологий.
В сообщении говорится, что это обвинение является официальной позицией Штатов.
"СВР, также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа", - пояснили в Белом доме.
Впрочем, никаких доказательств высказанных обвинений дано не было. Однако, объяснил Белый дом, выводы сделаны на подозрениях американской разведки.
Разведсообщество США "в высокой степени уверено в своих оценках относительно причастности СВР", сказано в заявлении Белого дома.
Напомним, мощная атака на SolarWinds произошла в конце прошлого года. В США заподозрили во взломе Россию, однако в Кремле подчеркнули, что Москва не причастна ни к последней, ни к прочим кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.
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