В Камеруне подсчитывают потери: Неизвестные напали на школу

Агентство Reuters сообщило, что в результате нападения погибло пятеро детей. В Камеруне подсчитывают потери, так как неизвестно, сколько человек было ранено и в каком состоянии они находятся.

Кумба находится в юго-западной части Камеруна. Там действуют сепаратисты. Региональный и местный чиновники, на которых ссылается агентство, считают, что нападение совершили повстанцы.

Камерун - страна на западе Центральной Африки. Годами сепаратисты терроризируют местное население. Это далеко не первое нападение на школу. Так, в 2018 году преступники похитили 79 школьников в возрасте от 11 до 17 лет, а также несколько учителей. Повстанцы требовали закрыть все учебные заведения округа, где детей обучают на французском языке.

Это объяснялось желанием преступников создать в регионе англоязычное государство, которое они намеревались назвать "Амбазония". Власти сообщали, что на западе Камеруна действует свыше десятка сепаратистских англоязычных группировок.