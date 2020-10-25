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В Камеруне подсчитывают потери: Неизвестные напали на школу
25 октября 2020, 16:45 • 89 • В мире
Неизвестные напали на школу в городе Кумба. В Камеруне подсчитывают потери. Известно, что есть убитые и раненые.
Агентство Reuters сообщило, что в результате нападения погибло пятеро детей. В Камеруне подсчитывают потери, так как неизвестно, сколько человек было ранено и в каком состоянии они находятся.
Кумба находится в юго-западной части Камеруна. Там действуют сепаратисты. Региональный и местный чиновники, на которых ссылается агентство, считают, что нападение совершили повстанцы.
Камерун - страна на западе Центральной Африки. Годами сепаратисты терроризируют местное население. Это далеко не первое нападение на школу. Так, в 2018 году преступники похитили 79 школьников в возрасте от 11 до 17 лет, а также несколько учителей. Повстанцы требовали закрыть все учебные заведения округа, где детей обучают на французском языке.
Это объяснялось желанием преступников создать в регионе англоязычное государство, которое они намеревались назвать "Амбазония". Власти сообщали, что на западе Камеруна действует свыше десятка сепаратистских англоязычных группировок.
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