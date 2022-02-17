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В Калининградской области оценили желание Польши построить забор на границе

17 февраля 2022, 19:40  •  95 • Политика
Со стороны Калининградской области на русско-польской границе уже есть забор. Об этом заявил в четверг, 17 февраля, руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков.
Таким образом он прокомментировал высказывание замминистра национальной обороны Польши Войцеха Скуркевича, согласно которому власти Польши запланировали возвести забор на границе с Россией. Польша граничит с Калининградской областью России. Протяженность участка границы составляет 203,3 км.
«С нашей стороны забор есть, со стороны Польши — нет. Они планируют строить», — сказал Лысков в беседе с «РИА Новости».
На фоне миграционного кризиса Польша в январе начала сооружать ограждение на границе с Белоруссией. Как уточняли власти, длина забора составит 186 км. Предполагается, что на строительство ограждения будет потрачено порядка $400 млн. Завершить работы планируется до конца июня 2022 года.
Вместе с тем в 2017 году стало известно о намерении Литвы построить забор также на границе с Калининградской областью. Забор, по словам на тот момент главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию Литвы.
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