Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

В Калининграде раскрыли план Польши по рытью канала через Балтийскую косу

08 октября 2021, 18:30  •  247 • Политика
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Проект Варшавы не имеет никакого отношения к экономике
Польша решила вырыть судоходный канал через Балтийскую косу исключительно для быстрой переброски бронетехники, а вовсе не в целях экономики. К такому выводу пришел губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с Daily Storm.
"Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!" – считает глава самого западного региона России.
Губернатор подчеркнул, что это понимают все, включая и председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
Он отметил, что в реальности до сих пор ни у польских судов, ни у кораблей других стран не возникало никаких проблем с проходом в порт Эльблонга. Это при том, что они проходят через российские территориальные воды, чтобы туда попасть.
"Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив", – указал политик.
По словам Алиханова, строительство польского канала ведется в нарушение международного права и может привести к экологической катастрофе в регионе.
Напомним, Варшава одобрила план по рытью канала через Балтийскую косу еще в 2016 году с целью обхода территории РФ, дабы не платить Москве за транзит. При этом Брюссель запретил Польше вести работы без одобрения Еврокомиссии. Дело в том, что против проекта выступили экологи.
Однако поляков это не остановило и великая стройка, первоначальные инвестиции в которую оценивались в 880 млн злотых, стартовала в 2019-ом. Осенью прошлого года местные СМИ сообщали, что власти не могут наскрести даже 15 млн злотых для продолжения рытья судоходного прохода.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





247
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 08:35
Источник назвал радикальное решение Москвы, если НАТО "не придёт в себя"
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
08 октября 2021, 06:50
Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
03 октября 2021, 16:35
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
03 октября 2021, 18:20
Мария Захарова убавила пафос киевского режима: "Со свиным рылом в калашный ряд"
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.