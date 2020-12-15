|
В Калининграде объявлен локдаун: В анклаве три недели практически ничего не будет работать
15 декабря 2020, 12:05 • 107 • Политика
В Калининградской области закроют торговые центры и магазины. Регион уходит в локдаун на три недели за несколько дней до новогодних праздников.
С 28 декабря Калининградская область уходит на трёхнедельный карантин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Решение об объявлении локдауна в регионе принято в понедельник, 14 декабря. На время карантина, который продлится с 28 декабря по 17 января, в анклаве не будут работать все магазины, за исключением продовольственных. Также будут закрыты торговые центры, театры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, бани, сауны и аналогичные объекты.
Кроме того, отменяются все массовые мероприятия. МФЦ и банки будут обслуживать только юридических лиц. С ограничениями будут работать даже детские сады. Детей в них будут пускать только в том случае, если оба родителя работают.
Напомним, что столь жёсткие ограничения вводятся в преддверии новогодних праздников. При этом регион был популярным местом отдыха жителей России в новогодние каникулы. В Калининграде забронировано 95% гостиниц.
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2020, 16:15
|
11 декабря 2020, 11:50
|
14 декабря 2020, 00:20
|
12 декабря 2020, 21:45
|
11 декабря 2020, 13:40
|
13 декабря 2020, 22:30
|
11 декабря 2020, 05:25