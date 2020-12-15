В Калининграде объявлен локдаун: В анклаве три недели практически ничего не будет работать

С 28 декабря Калининградская область уходит на трёхнедельный карантин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Решение об объявлении локдауна в регионе принято в понедельник, 14 декабря. На время карантина, который продлится с 28 декабря по 17 января, в анклаве не будут работать все магазины, за исключением продовольственных. Также будут закрыты торговые центры, театры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, бани, сауны и аналогичные объекты.

Кроме того, отменяются все массовые мероприятия. МФЦ и банки будут обслуживать только юридических лиц. С ограничениями будут работать даже детские сады. Детей в них будут пускать только в том случае, если оба родителя работают.

Напомним, что столь жёсткие ограничения вводятся в преддверии новогодних праздников. При этом регион был популярным местом отдыха жителей России в новогодние каникулы. В Калининграде забронировано 95% гостиниц.