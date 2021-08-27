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В Калининграде дали совет немцам из-за плакатов с изображением региона в составе Германии

27 августа 2021, 19:25  •  40 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Губернатор порекомендовал "не заниматься такими вещами"
В преддверии выборов в Германии в Мекленбурге-Передней Померании появились провокационные плакаты с кричащей предвыборной агитацией – на них изображена карта Германской империи, в состав которой включен Калининград. На изображениях в состав страны входит не только Калининградская область, но и часть Польши. Ситуацию оценил губернатор российского региона Антон Алиханов, выразивший надежду на то, что немецкие политики допустили "досадную ошибку".
Вместе с тем глава региона не исключил, что немецкая сторона продемонстрировала крайне недружественное поведение. На подобных картах доверия не построить, указал чиновник.
"Посоветовал бы такими вещами не играться, особенно серьезным политическим силам, которые на что-то претендуют в Германии. Мне кажется, там и так есть всякие разные партии, которые вызывают в последнее время тревогу", – высказался госслужащий.
Губернатор уточнил, что говорит о политических организациях правого толка, которые с давних времен принимают участие на выборах в ФРГ.
Ранее политолог Александр Асафов заявил, что в ФРГ до сих пор существуют маргинальные круги, мечтающие о возрождении "великой Германии, которую мы потеряли" и продолжающие жить по нормам имперского законодательства, аналогично представителям неформального движения "Союза славянских сил Руси"*. Сторонники возрождения Германской империи уверены, что принадлежащие России и Польше территории необходимо вернуть в состав немецкого государства.
*экстремистская организация, запрещена в России

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