В какую сумму обойдётся России переворот в Венесуэле?

В Каракасе уже больше недели продолжается попытка переворота, которая может смести действующего президента Николаса Мадуро. Многие злорадствуют: Москва-де потеряет шансы на возврат выданных Каракасу кредитов на $17 млрд. К счастью, всё обстоит немного иначе

Автор:

Иваткина Мария

Кредиты в обмен на оружие

Вот — новый переворот. В Каракасе уже больше недели продолжаются волнения. Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и был тут же поддержан властями США. Действующий глава государства Николас Мадуро на глазах теряет авторитет и власть, а вместе с ним тают шансы России на возврат кредитов. За последние 15 лет Москва выдала Каракасу займы на $17 млрд, и пнуть за это Кремль посчитал нужным каждый уважающий себя либерал.

Между тем эти средства, вопреки заблуждениям, не являются подношением идеологическому союзнику, тем более что идеология у нас с социалистами очень разная. Бо́льшая часть наших вложений — так называемые «связанные кредиты», которые взял официальный Каракас под обязательства приобрести у нашей страны определённые товары. По сути, это означает финансирование производства отечественных заводов и предприятий. Так, например, Венесуэла приобрела наше оружие на $7 млрд, а также купила сотни грузовиков «КамАЗ».