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В какую сумму обойдётся России переворот в Венесуэле?
29 января 2019, 12:09 • 171 • Политика
В Каракасе уже больше недели продолжается попытка переворота, которая может смести действующего президента Николаса Мадуро. Многие злорадствуют: Москва-де потеряет шансы на возврат выданных Каракасу кредитов на $17 млрд. К счастью, всё обстоит немного иначе
Автор:
Иваткина Мария
Кредиты в обмен на оружие
Вот — новый переворот. В Каракасе уже больше недели продолжаются волнения. Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и был тут же поддержан властями США. Действующий глава государства Николас Мадуро на глазах теряет авторитет и власть, а вместе с ним тают шансы России на возврат кредитов. За последние 15 лет Москва выдала Каракасу займы на $17 млрд, и пнуть за это Кремль посчитал нужным каждый уважающий себя либерал.
Между тем эти средства, вопреки заблуждениям, не являются подношением идеологическому союзнику, тем более что идеология у нас с социалистами очень разная. Бо́льшая часть наших вложений — так называемые «связанные кредиты», которые взял официальный Каракас под обязательства приобрести у нашей страны определённые товары. По сути, это означает финансирование производства отечественных заводов и предприятий. Так, например, Венесуэла приобрела наше оружие на $7 млрд, а также купила сотни грузовиков «КамАЗ».
Фото: www.globallookpress.com
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